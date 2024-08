ALESSANDRO REFORÇA A IMPORTÂNCIA DAS DELEGACIAS 24H PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES

Acompanhando a mobilização da campanha do Agosto Lilás, período dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) reforça a importância da concretização de políticas públicas voltadas ao combate à violência contra a mulher no Brasil, sobretudo em Sergipe.

Em ofício encaminhado ao governador Fábio Mitidieri nesta quarta-feira (14), Alessandro destaca a urgência da necessidade de ações concretas por parte dos agentes públicos.

“No Brasil, apenas 11% das delegacias da mulher operam 24 horas por dia, um número extremamente baixo frente à necessidade de atendimento contínuo e especializado. Em Sergipe, ainda persistem desafios a serem enfrentados para ampliação das redes de apoio e estruturas especializadas. O estado possui 11 delegacias especializadas no atendimento à mulher, sendo que a unidade localizada na capital, Aracaju, realiza atendimentos 24 horas”, pontua Vieira.

A limitação no funcionamento dessas delegacias compromete a proteção das mulheres sergipanas, especialmente em áreas fora da capital, onde o acesso ao atendimento especializado pode ser ainda mais desafiador. “A ausência de delegacias da mulher com funcionamento contínuo impede que muitas vítimas de violência possam receber o apoio necessário no momento em que se encontram em situação de vulnerabilidade”, evidencia senador Alessandro.

A Lei nº 14.645/2023 reforça a importância da ampliação e fortalecimento do atendimento às mulheres vítimas de violência. Nesse sentido, o senador Alessandro solicitou mais informações sobre políticas públicas do Estado voltadas à proteção de mulheres e meninas contra a violência de gênero, incluindo a possibilidade de ampliação de delegacias especializadas, além de seu funcionamento 24 horas, bem como o fortalecimento e formação do sistema de justiça e forças policiais no Estado.

“É essencial trabalharmos em conjunto para promover um ambiente mais seguro e acolhedor para todas as mulheres, principalmente a partir das reflexões produzidas no Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. Nosso mandato se soma ao Governo de Sergipe, para assegurar ações concretas em atendimento às mulheres sergipanas”, reitera Vieira.

Foto Edílson Rodrigues