ALESSANDRO REFORÇA APOIO AO ESPORTE SERGIPANO E RECURSOS PARA A 1ª COPA SERIGY DE FUTEBOL AMADOR

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) reforçou seu compromisso com o fortalecimento do esporte em Sergipe, durante a abertura da 1ª Copa Serigy de Futebol Amador, realizada no último sábado (9) na Arena Batistão, em Aracaju.

O evento marcou o início do maior torneio de futebol amador da história do estado, reunindo 31 municípios e 62 equipes, masculinas e femininas, em uma celebração que movimenta o calendário esportivo até outubro.

A competição, organizada pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) com apoio da Federação Sergipana de Futebol (FSF), conta com investimento de R$ 500 mil oriundos de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira. O parlamentar também já assegurou mais R$ 500 mil para a próxima edição, garantindo a continuidade do projeto e a ampliação do apoio ao esporte amador.

Ao longo do mandato, Alessandro já destinou mais de R$ 6 milhões para o fortalecimento do esporte em Sergipe, beneficiando o Governo do Estado e diversos municípios com obras de infraestrutura, aquisição de materiais e incentivo a competições.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. Ele promove saúde, disciplina, integração comunitária e oferece novas oportunidades para nossa juventude. Apoiar a Copa Serigy significa valorizar talentos, incentivar o futebol feminino e investir no futuro de Sergipe”, destacou o senador Alessandro Vieira.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou o caráter inclusivo e a estrutura inédita da Copa Serigy. Segundo ela, a competição conta com 24 cidades-sede e 31 municípios participantes, todos com equipes femininas e masculinas, premiação em dinheiro de forma igualitária e apoio logístico completo, incluindo uniformes padronizados, bolas e redes. “Tudo isso só foi possível graças à emenda de R$ 500 mil destinada pelo nosso senador e padrinho da Copa, Alessandro Vieira, que viabilizou essa competição que vai percorrer todas as regiões de Sergipe”, afirmou.

Calendário e abrangência

As primeiras partidas da Copa Serigy serão realizadas nos dias 16 e 17 de agosto, abrindo oficialmente o calendário de jogos em 24 sedes espalhadas pelo estado. Os confrontos iniciais, com locais e seleções participantes, serão divulgados ainda nesta semana pela Seel.

A Copa conta com a participação de equipes dos municípios: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Canindé do São Francisco, Capela, Divina Pastora, Estância, Gararu, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Monte Alegre de Sergipe, Muribeca, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pedrinhas, Poço Redondo, Poço Verde, Propriá, Riachão do Dantas, Rosário do Catete, São Cristóvão, São Domingos, Siriri, Telha e Tobias Barreto.

Com 154 partidas previstas até a grande final, marcada para 26 de outubro na Arena Batistão, a competição busca não apenas revelar talentos, mas também fomentar o calendário esportivo estadual, movimentar a economia local e reforçar o papel do esporte como vetor de cidadania.

