ALESSANDRO REFORÇA COMPROMISSO COM ARACAJU E ENTREGA OFÍCIO À PREFEITA EMÍLIA CORRÊA PARA EXECUÇÃO DE EMENDAS

Senador Alessandro reforça compromisso com Aracaju e entrega ofício à prefeita Emília para execução de emendas

Recursos que somam mais de R$ 35 milhões vão transformar saúde, educação, infraestrutura e segurança na capital sergipana

Em um gesto de compromisso e dedicação ao futuro de Aracaju, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) esteve nesta segunda-feira (13) com a prefeita Emília Corrêa para formalizar a entrega de um ofício que detalha as emendas parlamentares destinadas à capital sergipana. Com um total de mais de R$35 milhões, esses recursos serão aplicados em áreas fundamentais para o desenvolvimento da capital, como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

Durante o encontro, o senador destacou a urgência na execução dessas emendas, frisando que elas são essenciais para o crescimento e a qualidade de vida dos aracajuanos. “Estes recursos são essenciais para melhorar a saúde, educação, infraestrutura e segurança, e são vitais para o desenvolvimento de Aracaju. Estou empenhado em monitorar de perto a aplicação desses investimentos, assegurando que tragam benefícios diretos à nossa população e atendam plenamente às expectativas”, afirmou Alessandro.

As emendas entregues pelo senador contemplam diversas áreas essenciais para a capital. Entre os principais investimentos, destacam-se mais de R$9,7 milhões para o Fundo Municipal de Assistência Social, para a construção de três Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) nos bairros Industrial, Soledade e Inácio Barbosa, além de um Centro Dia no bairro Siqueira Campos e um Centro de Referência Especializado para a população em situação de rua (Centro POP), também no bairro Siqueira Campos.

Alessandro Vieira ressaltou a importância dos recursos destinados à assistência social e o impacto direto na vida dos cidadãos mais vulneráveis. “A construção dos CREAS e do Centro POP vai oferecer um atendimento mais especializado e humanizado para quem mais precisa. Esses espaços são fundamentais para garantir dignidade e apoio àqueles que enfrentam situações de risco e vulnerabilidade social”, declarou.

Mais emendas

Outras emendas parlamentares destinadas pelo senador Alessandro Vieira referem-se a mais de R$4,3 milhões para a construção de uma Escola Municipal de Ensino Infantil no bairro Porto Dantas, atendendo à crescente demanda por educação infantil na região.

Mais de R$4,7 milhões para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Osvaldo Leite no bairro Santa Maria, e R$5,9 milhões para a UBS João Bezerra no bairro Areia Branca, reforçando o compromisso do senador com a saúde pública e o acesso da população a serviços médicos de qualidade.

Mais de R$ 6,5 milhões para a formação tecnológica de jovens no âmbito do Projeto Jovem Tec, do CAJUHUB, visando proporcionar aos jovens aracajuanos oportunidades no setor de tecnologia e inovação.

Parceria para o progresso de Aracaju

A prefeita Emília Corrêa expressou sua satisfação com a visita do senador e destacou o impacto positivo das emendas no trabalho da gestão municipal. “Estou muito feliz com essa visita do senador Alessandro, porque ele só trouxe boas notícias para Aracaju. Ele trouxe o detalhamento de emendas parlamentares destinadas por ele, e isso facilita nosso trabalho, para que a gente possa executar o mais rápido possível. Espero contar sempre com essa parceria com o senador Alessandro em Brasília”, afirmou Emília.

O senador Alessandro Vieira se comprometeu a continuar trabalhando pela capital sergipana e garantiu que acompanhará de perto a execução das obras e programas, com o objetivo de assegurar que as emendas se transformem em melhorias reais para a população aracajuana. “É por meio de investimentos estratégicos e responsáveis, que Aracaju tem potencial para crescer de maneira sustentável e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes”.

Foto Jéssica Nonato