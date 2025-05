SENADOR ALESSANDRO REFORÇA GUARDAS MUNICIPAIS DE 17 CIDADES SERGIPANAS COM R$ 10 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

Nesta semana, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) entregou seis novas viaturas para reforçar a atuação das Guardas Municipais em Sergipe. Os veículos vão ampliar a capacidade de patrulhamento e garantir maior presença das forças de segurança nos bairros, povoados e comunidades.

A iniciativa é parte de um conjunto de investimentos que já soma cerca de R$ 10 milhões destinados exclusivamente para fortalecer as Guardas Municipais em diversas cidades sergipanas.

Os recursos foram aplicados na aquisição de viaturas, equipamentos tecnológicos para sistemas de videomonitoramento, compra de armamentos e equipamentos não letais, equipamentos de proteção individual, além de reformas e ampliações de sedes das corporações.

“Esses investimentos têm resultado direto na vida das pessoas. Segurança pública se faz com presença, estrutura e valorização de quem atua na linha de frente. As Guardas Municipais têm papel fundamental na proteção da população e precisam do nosso apoio”, destacou o senador Alessandro Vieira.

Até agora, foram beneficiadas as Guardas Municipais de 17 municípios sergipanos: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaianinha, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo, Tobias Barreto, Amparo do São Francisco, Maruim, Carmópolis, Porto da Folha, Propriá, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória.

Além do apoio financeiro, o senador também atua no Congresso pela valorização institucional das Guardas Municipais e dos agentes de trânsito. Ele é um dos defensores da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37/2022, que está na pauta de votações do Senado e reconhece essas categorias como integrantes do sistema de segurança pública nacional.

“É hora de reconhecer formalmente o papel que as Guardas Municipais e os agentes de trânsito já desempenham com responsabilidade, coragem e compromisso. A aprovação da PEC 37 é uma forma de valorizar esse trabalho e garantir mais respaldo legal e institucional para essas corporações”, afirmou Alessandro.

A atuação do senador Alessandro Vieira tem sido pautada pela transparência e pelo diálogo com as instituições de base. Segundo ele, a segurança pública só será efetiva com investimento contínuo, articulação entre as esferas de governo e valorização dos profissionais que estão próximos da realidade das comunidades.

