SENADOR ALESSANDRO REPRESENTA SERGIPE E O BRASIL EM FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE MEIO AMBIENTE NA ÍNDIA

Sergipe ganha destaque no cenário internacional com a participação do senador Alessandro Vieira (MDB/SE) no Parlamento do Clima, evento realizado esta semana na Índia com o objetivo de fortalecer a cooperação entre parlamentares brasileiros e indianos na formulação de políticas públicas voltadas à proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Representando o Senado Federal, o parlamentar sergipano integra a delegação brasileira convidada para discutir temas estratégicos como transição energética, inovação verde, inclusão social e crescimento econômico sustentável.

“A participação no Parlamento do Clima é uma oportunidade valiosa de colocar Sergipe e o Brasil no centro de um debate essencial para o futuro do planeta”, destacou o senador Alessandro. “O meio ambiente não conhece fronteiras, e os desafios que enfrentamos exigem cooperação, diálogo e ação conjunta entre países que querem crescer sem abrir mão da responsabilidade ambiental”.

Durante os encontros, Alessandro Vieira tem defendido a importância de alinhar as agendas ambiental e econômica, buscando modelos que combinem inovação tecnológica, geração de emprego e preservação dos recursos naturais. Para o senador, a transição energética justa e inclusiva deve ser tratada como prioridade tanto nos países em desenvolvimento quanto nas grandes economias globais.

“Estamos aqui para trocar experiências, aprender com outras realidades e mostrar que o Brasil, especialmente estados como Sergipe, tem muito a contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis. Mais do que nunca, precisamos unir forças para construir políticas públicas que façam sentido localmente, mas que também tenham impacto global”, afirmou Vieira.

A missão internacional, além de estreitar os laços entre os parlamentos brasileiro e indiano, abre espaço para futuras parcerias na área ambiental, tecnológica e educacional, com potencial de beneficiar diretamente os estados brasileiros que apostam na sustentabilidade como vetor de desenvolvimento.

O senador segue participando de painéis e reuniões bilaterais até o fim da semana, e deve apresentar um relatório com os principais resultados da missão ao retornar ao Brasil.

