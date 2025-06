SENADOR ALESSANDRO REÚNE REPRESENTANTES DE PROJETOS ANTES DE INICIAR VOTAÇÃO POPULAR DAS EMENDAS

Nesta segunda-feira (02), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) promoveu uma reunião estratégica com os representantes dos projetos que avançaram para a fase de votação popular do Edital de Emendas Participativas 2025.

O encontro, realizado em Aracaju, teve como objetivo principal alinhar as expectativas e orientar os proponentes sobre o processo de votação, que ocorrerá entre os dias 4 e 13 de junho pelo site www.emendasparticipativas.com.br

O Edital de Emendas Participativas do senador Alessandro Vieira é uma iniciativa pioneira em Sergipe, que democratiza a aplicação dos recursos de emendas parlamentares, permitindo que a população sergipana escolha diretamente os projetos que serão contemplados. Após uma criteriosa análise técnica, 115 propostas foram consideradas elegíveis nas áreas de Educação, Saúde e Agricultura Familiar.

Durante a manhã, o senador se reuniu com representantes de projetos da área de Educação, todos propostos por professores e departamentos da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Serão selecionados até 10 projetos, com valores entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, voltados para melhorias em infraestrutura ou iniciativas acadêmicas.

Na parte da tarde, o encontro foi com representantes dos projetos nas áreas de Agricultura Familiar e Saúde. O edital voltado à agricultura familiar destina recursos entre R$ 200 mil e R$ 300 mil para associações e cooperativas investirem na aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. Já na área da saúde, até oito hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS em Sergipe poderão receber entre R$ 200 mil e R$ 500 mil cada, para a compra de equipamentos e materiais permanentes.

“O Edital de Emendas Participativas é uma ferramenta poderosa de escuta e de construção coletiva. Nosso mandato acredita que quem vive a realidade local sabe onde o recurso faz mais diferença. Agora é a vez da sociedade sergipana escolher os projetos que vão transformar suas comunidades”, afirmou o senador Alessandro.

Durante a reunião, o senador reforçou a importância da mobilização social para garantir a legitimidade do processo. Ele destacou que a votação popular é um exercício de cidadania e uma forma concreta de aproximar o parlamento da realidade das pessoas. “A participação popular é o coração dessa iniciativa. Queremos que cada cidadão sergipano se sinta parte dessa decisão. Por isso, é fundamental que os proponentes mobilizem suas comunidades, redes e instituições para garantir uma votação representativa e transparente”, enfatizou o parlamentar.

Os representantes presentes puderam tirar dúvidas sobre o funcionamento da plataforma de votação, critérios e prazos do processo. O momento também foi uma oportunidade de troca de experiências e fortalecimento de redes entre os proponentes.

A lista completa dos projetos aptos à votação está disponível no site oficial do edital, onde cada cidadão poderá votar em um projeto por categoria (Educação, Saúde e Agricultura Familiar). A votação começa nesta quarta-feira (04) e segue até o dia 13 de junho. Os projetos mais votados em cada área serão contemplados com recursos de emendas do senador Alessandro Vieira para 2025.

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato