SENADOR ALESSANDRO VIABILIZA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DO LEITE COM EMENDA DE R$ 2,8 MILHÕES

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) esteve, nesta segunda-feira (28), em Nossa Senhora da Glória para participar da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para a pavimentação do acesso ao Parque de Exposições Cidade do Leite.

A obra, orçada em R$ 2.815.428,00, será executada com recursos de emenda parlamentar do senador e tem papel estratégico para o desenvolvimento do município e da região do Alto Sertão.

A pavimentação vai facilitar o tráfego de veículos e o acesso de moradores, visitantes e produtores rurais à área onde acontece um dos maiores eventos do calendário agropecuário de Sergipe: a Expo Glória, que neste ano será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro. Reconhecida como a principal feira agropecuária do estado, a Expo Glória movimenta a economia regional, gera emprego e renda, e fortalece a identidade produtiva da “capital sergipana do leite”.

Durante a assinatura da ordem de serviço da obra, o senador destacou a relevância da parceria com a gestão municipal e com a população de Glória. “É um prazer estar de volta a Nossa Senhora da Glória e participar de mais um momento importante para o desenvolvimento da cidade. Essa obra é fruto de uma relação de confiança e de uma gestão que tem compromisso com o povo. Uma boa gestão faz a diferença, e aqui em Glória temos bons exemplos disso. É muito gratificante ver os recursos se transformando em benefícios reais para a população”, afirmou Alessandro.

O senador ainda lembrou que a obra atende a uma demanda antiga e que o investimento se soma a uma série de ações do mandato na região. “Glória é uma cidade com vocação para crescer e gerar oportunidades. Só aqui, já destinamos mais de R$ 13,3 milhões em emendas, com foco em saúde, infraestrutura, educação e lazer. O compromisso é seguir trabalhando para que esse desenvolvimento chegue cada vez mais forte”, completou.

A prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira, celebrou a conquista e agradeceu o apoio do parlamentar. “Essa é uma obra muito esperada, que vai garantir melhores condições de acesso e mais segurança para os eventos no Parque de Exposições, especialmente a Expo Glória, que é um orgulho para todos nós. O senador Alessandro tem sido um parceiro leal da nossa gestão e da população gloriense. Sem esse apoio, essa obra não sairia do papel”, destacou a gestora.

Além da pavimentação do acesso ao Parque de Exposições, Alessandro Vieira também anunciou novos recursos para a pavimentação do acesso ao Instituto Federal de Sergipe (IFS) Campus Glória, para a saúde do município, recuperação de vias urbanas e construção de praças e quadras poliesportivas. “Estamos investindo não apenas em obras, mas em qualidade de vida para o povo de Glória e do Alto Sertão. Nosso objetivo é esse: entregar resultados concretos”, concluiu o senador.

Até o momento, o mandato de Alessandro Vieira já destinou R$ 39,4 milhões em emendas para o Sertão sergipano, sendo R$ 13,3 milhões apenas para Nossa Senhora da Glória. O trabalho segue com foco em infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento regional.

