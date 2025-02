SENADOR ALESSANDRO VIEIRA ANUNCIA RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DO 6º EDITAL DE EMENDAS PARTICIPATIVAS

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) anunciou, nesta quarta-feira (26), o resultado final da primeira fase do 6º Edital de Emendas Participativas, que contou com a participação ativa da população sergipana.

Lançado no início de janeiro, o edital visa apoiar, nesta primeira etapa, Guardas Municipais e Organizações de Assistência Social de todo o Estado de Sergipe. A iniciativa pioneira do senador Alessandro reforça o compromisso do parlamentar com a democracia participativa, permitindo que a sociedade se envolva diretamente na escolha dos projetos que receberão apoio financeiro.

“Essa é uma forma de fortalecer a democracia participativa, garantindo que as necessidades da população sejam ouvidas e atendidas de forma eficiente. A colaboração com os municípios e as organizações de assistência social é fundamental para o desenvolvimento do estado”, destacou o senador Alessandro Vieira.

A fase de votação popular, que ocorreu de 13 a 23 de janeiro, registrou uma expressiva participação, com um total de 40.086 votos. Esse resultado demonstra o engajamento da comunidade, que se uniu para escolher as iniciativas mais relevantes nas áreas de segurança pública e assistência social. O senador comemorou a alta adesão e agradeceu a todos que participaram do processo.

Resultados da Categoria: Organizações de Assistência Social

Na categoria Organizações de Assistência Social, as 20 propostas mais votadas foram selecionadas para receber apoio financeiro que varia entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00. Abaixo, confira as 10 primeiras colocações:

Comunidade Católica Shalom – 6302 votos

AMO – Associação dos Amigos da Oncologia – 5833 votos

Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe – 2993 votos

AAACASE – Associação de Apoio ao Adulto com Câncer de Sergipe – 2546 votos

Lar Infantil Cristo Redentor – 2464 votos

Same – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição – 2244 votos

O Abrigo São Vicente – 2044 votos

Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus – 2001 votos

Obra Social Itaka-Escolápios – 1114 votos

IPAESE – Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe – 1052 votos

A lista completa dos projetos contemplados pode ser acessada no portal emendasparticipativas.com.br

Resultados da Categoria: Guardas Municipais

Na categoria destinada às Guardas Municipais, as 10 propostas mais votadas foram selecionadas para receber R$ 200.000,00. Confira as 5 primeiras colocações:

Guarda Municipal de Aracaju – 11034 votos

Guarda Municipal de Laranjeiras – 4975 votos

Guarda Municipal de Estância – 2443 votos

Guarda Municipal de Barra dos Coqueiros – 2036 votos

Guarda Municipal de Tobias Barreto – 1987 votos

Esses recursos serão destinados a projetos que busquem melhorar as condições de trabalho das Guardas Municipais e garantir mais segurança à população sergipana.

O senador Alessandro Vieira fez questão de enviar uma mensagem de incentivo para as iniciativas que não foram selecionadas. “Um recado para aqueles que chegaram perto e bateram na trave. Cada projeto que foi muito bem votado, mas não entrou no ranking necessário, será reavaliado, para que, após a aprovação do Orçamento, possamos tentar uma nova inclusão. Queremos contemplar a valorização que vocês deram para a participação popular”, afirmou.

Novos Editais Anunciados para 2025

O senador também anunciou que, no final de março, serão lançados novos editais temáticos voltados para áreas prioritárias como educação, saúde e agricultura. A expectativa é que esses editais proporcionem mais oportunidades para as comunidades sergipanas e reforcem o compromisso do mandato de Alessandro Vieira com o desenvolvimento social e econômico do Estado.

Com a conclusão dessa etapa do Edital de Emendas Participativas, o senador reafirma seu compromisso com a participação cidadã e com a efetiva aplicação dos recursos públicos, de forma transparente e direcionada às reais necessidades da população sergipana.

Texto e foto assessoria