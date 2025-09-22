Senador Alessandro defende plebiscito para resolver a disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) se reuniu nesta segunda-feira, 22, com o deputado federal Hildo Rocha (MDB/MA), relator do Projeto de Lei Complementar 6/2024, que trata da possibilidade de realização de plebiscitos para resolver divergências territoriais entre municípios.

A proposta é especialmente relevante para a disputa envolvendo a chamada Zona de Expansão, área atualmente sob gestão da Prefeitura de Aracaju, mas também reivindicada pelo município de São Cristóvão.

Durante o encontro, os parlamentares destacaram que o plebiscito representa uma alternativa legítima e democrática, garantindo que a decisão sobre o futuro da região seja tomada diretamente pelos moradores.

“Essa é uma questão sensível e que impacta a vida de milhares de pessoas. O debate precisa ir além de disputas políticas ou institucionais. O mais importante é assegurar que a população seja ouvida e que a escolha feita pela maioria seja respeitada”, afirmou o senador Alessandro Vieira. “Vamos seguir trabalhando para garantir que os direitos da população estejam protegidos, com segurança jurídica e continuidade na prestação dos serviços públicos”.

O deputado Hildo Rocha também reforçou a importância de colocar a vontade da população no centro do processo decisório. “O plebiscito é um instrumento justo e transparente. A população precisa ter clareza sobre quem será responsável pelos serviços públicos e como isso impactará o seu cotidiano. Nada mais democrático do que permitir que os próprios moradores decidam”, destacou.

Alessandro Vieira reiterou que sua atuação seguirá voltada à construção de soluções que promovam estabilidade, respeito aos direitos da população e proteção social. “Nosso compromisso é com as pessoas. A melhor forma de resolver esse impasse é ouvindo quem vive na região e respeitando sua decisão”, concluiu o senador.

Por Laisa Bomfim – foto assessoria