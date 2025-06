SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DESTACA LIDERANÇA DO ESTADO DE SERGIPE EM SEGURANÇA PÚBLICA NO NORDESTE

Com mais de R$ 40 milhões destinados à Segurança Pública, senador Alessandro Vieira se destaca como o parlamentar que mais investiu no setor em Sergipe

Sergipe acaba de consolidar sua posição como o estado mais seguro do Nordeste, segundo os dados do Mapa da Violência 2024, divulgado na quarta-feira (11) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O levantamento apontou uma expressiva redução em diversos indicadores de criminalidade no estado, refletindo o impacto direto de políticas públicas efetivas, entre elas, o investimento parlamentar constante e direcionado para fortalecer as forças de segurança locais.

Em destaque nesse cenário está o trabalho do senador Alessandro Vieira (MDB/SE), que, ao longo de seus seis anos de mandato, já destinou mais de R$ 40 milhões em emendas parlamentares exclusivamente para a Segurança Pública. Com esse volume de recursos, Alessandro se consolida como o parlamentar sergipano que mais investiu no setor, impulsionando melhorias estruturais e operacionais nas polícias Civil, Militar e Científica.

“Segurança pública não se faz com discursos, se faz com estrutura, capacitação e inteligência. Tenho orgulho de contribuir, de forma concreta, para a redução da violência em nosso estado. Esse resultado é fruto de trabalho sério e compromisso com a população”, afirma o senador.

Os investimentos têm se traduzido em resultados concretos. De acordo com o Mapa da Violência 2024, Sergipe registrou uma queda de 18,39% nos homicídios dolosos, com 355 casos em 2024, contra 435 em 2023. A taxa atual de 15,49 homicídios por 100 mil habitantes já está abaixo da meta nacional proposta para 2030 — um feito inédito na região.

Além disso, o estado apresentou desempenho positivo em praticamente todos os principais indicadores:

* Mortes por intervenção policial caíram 36,68%.

* Feminicídios tiveram redução de 37,5%, com uma das menores taxas do país.

* Casos de estupro diminuíram 18,15%.

* Roubos de carga foram zerados em 2024.

* Roubos de veículos caíram mais de 10%, colocando Sergipe como o terceiro estado com a menor taxa desse crime no Brasil.

Investimento com foco estratégico

As emendas do senador Alessandro Vieira vêm sendo aplicadas com foco em ações de impacto direto: aquisição de viaturas, armamentos modernos, equipamentos de proteção, além de investimentos em tecnologia e capacitação. A estratégia é fortalecer a atuação das forças policiais tanto no combate quanto na prevenção ao crime.

Segundo especialistas, a continuidade desses aportes parlamentares tem sido crucial para a modernização da segurança pública no estado, alinhada às diretrizes de repressão qualificada e policiamento de proximidade.

O senador reforça que continuará priorizando a pauta. “Segurança é uma das áreas mais sensíveis da gestão pública. Quando o cidadão se sente seguro, todo o tecido social se fortalece. Por isso, seguimos firmes no compromisso de apoiar quem está na linha de frente e garantir que o Estado cumpra seu dever de proteger.”

Os números divulgados nesta semana não apenas validam a importância dos investimentos realizados, como também colocam Sergipe como referência nacional em segurança pública.

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato