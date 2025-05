SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DESTACA REFORÇO À SEGURANÇA PÚBLICA COM ENTREGA DE NOVAS VIATURAS À PMSE

Na quinta-feira (29), o Governo do Estado de Sergipe realizou, na Orla da Atalaia, em Aracaju, uma solenidade de entrega de novas viaturas à Polícia Militar.

Ao todo, foram entregues 50 veículos modelo Spin, todos destinados a reforçar a estrutura de batalhões e companhias em diversas regiões do estado. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) comemorou o reforço à segurança pública e o compromisso com os profissionais da área.

“Reforçar as forças de segurança é essencial para garantir tranquilidade à população, sobretudo em um período tão importante para o turismo e a economia sergipana. Tenho orgulho de contribuir diretamente com esse avanço, destinando recursos que hoje impactam positivamente a vida de milhares de sergipanos”, afirmou o senador, em nota enviada à imprensa.

Alessandro também aproveitou para parabenizar o governador Fábio Mitidieri e o secretário de Segurança Pública, João Eloy, pelo trabalho desenvolvido à frente da área. “Parabenizo o governador Fábio Mitidieri e o secretário João Eloy pela iniciativa e pelo compromisso contínuo com a segurança dos sergipanos. Essa entrega é mais uma prova de que, com planejamento e seriedade, é possível avançar em políticas públicas que protegem a população”, declarou o senador.

Nos últimos seis anos, Alessandro Vieira se consolidou como o parlamentar sergipano que mais investiu na segurança pública do estado, com a destinação de mais de R$ 40 milhões em emendas parlamentares. Os recursos têm sido aplicados em diversas frentes: aquisição de viaturas, modernização de equipamentos, fortalecimento das Guardas Municipais e implantação de sistemas de videomonitoramento em cidades estratégicas.

Graças a uma combinação de políticas públicas, investimentos em inteligência e valorização das forças de segurança — pilares defendidos por Alessandro desde o início de seu mandato — Sergipe saiu das estatísticas de violência que o perseguiam por anos e hoje se destaca como o estado mais seguro do Nordeste, com quedas expressivas nos índices de homicídios e violência urbana.

“Esses resultados são frutos de um trabalho conjunto e do compromisso sério com a vida dos sergipanos. Segurança pública se faz com investimentos, planejamento e respeito aos profissionais que arriscam suas vidas todos os dias. É nessa direção que continuaremos trabalhando”, destacou o parlamentar.

Por Laisa Bomfim