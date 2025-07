SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DESTINA MAIS R$ 9,4 MILHÕES PARA REFORÇAR A SAÚDE EM 20 MUNICÍPIOS SERGIPANOS

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) destinou mais R$ 9.490.846,00 em emendas individuais para fortalecer a saúde pública em 20 municípios de Sergipe. Os recursos serão aplicados em ações que beneficiam diretamente a população, como o custeio de serviços no Sistema Único de Saúde (SUS) e a aquisição de ambulâncias para transporte de pacientes.

Com os recursos, os municípios poderão ampliar e qualificar a oferta de atendimentos nas unidades básicas de saúde, garantindo mais eficiência na assistência, especialmente para quem mais precisa. Parte significativa do montante foi direcionada para a manutenção do atendimento nas unidades de saúde da família, centros de saúde e postos de atendimento.

Além disso, alguns municípios também foram contemplados com ambulâncias, fundamentais para o transporte seguro de pacientes em situações não emergenciais, reforçando a rede de suporte em locais onde o acesso à saúde ainda enfrenta desafios logísticos.

Foram contemplados os municípios de: Amparo de São Francisco, Areia Branca, Boquim, Feira Nova, General Maynard, Graccho Cardoso, Indiaroba, Itabi, Laranjeiras, Macambira, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Riachuelo, Santana do São Francisco, Santo Amaro das Brotas, São Francisco, Simão Dias, Telha, Tobias Barreto e Tomar do Geru.

“Investir na saúde é salvar vidas. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos municípios para manter seus serviços em funcionamento, e esse apoio chega justamente para garantir que a população tenha acesso a uma saúde pública com mais qualidade, dignidade e humanidade”, destacou o senador Alessandro Vieira.

Em Nossa Senhora da Glória, por exemplo, os recursos serão utilizados para fortalecer a rede básica e apoiar a manutenção de serviços essenciais. A prefeita Luana comemorou a destinação da emenda. “Esse repasse chega em boa hora e vai fazer a diferença no nosso atendimento. A atenção básica é a porta de entrada do SUS, e com esse reforço poderemos ampliar o cuidado com a nossa população. Agradecemos ao senador Alessandro pela sensibilidade e compromisso com a saúde pública”.

As emendas individuais são ferramentas do Congresso Nacional que permitem a parlamentares destinar recursos para áreas prioritárias nos estados e municípios. No caso da saúde, essas emendas são de execução obrigatória e desempenham papel essencial na manutenção de unidades de saúde, aquisição de insumos, equipamentos e apoio à atuação de profissionais.

Até agora, o senador Alessandro já destinou mais de R$ 350 milhões para a saúde dos sergipanos, viabilizando equipamentos importantes como tomógrafos, reestruturação de hospitais filantrópicos, e o programa Opera Mulher. “Seguimos comprometidos em ouvir os municípios, identificar os gargalos e buscar soluções concretas. Nosso mandato tem lado: o lado de quem mais precisa, especialmente nas áreas essenciais como saúde, educação e segurança”, ressaltou Alessandro Vieira.

