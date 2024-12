SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DESTINA R$ 12,4 MILHÕES PARA 17 PREFEITURAS E O GOVERNO DE SERGIPE

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) está encerrando o ano de 2024 com a destinação de mais R$ 12,4 milhões para diversas áreas estratégicas de Sergipe.

Os recursos foram depositados este mês de dezembro nas contas de 17 prefeituras e do Governo de Sergipe, e deverão beneficiar setores fundamentais como segurança, infraestrutura e saúde.

O investimento reflete a determinação do parlamentar em alavancar a capacidade de gestão municipal, fortalecendo os serviços públicos essenciais e proporcionando aos sergipanos uma resposta concreta às suas demandas. Com esse montante, as cidades do estado serão beneficiadas por melhorias estruturais que impulsionam o desenvolvimento local e regional.

“Esses recursos são muito mais do que valores em números; são a garantia de que podemos transformar a realidade das pessoas que mais precisam. Meu trabalho no Senado é voltado para garantir que Sergipe receba aquilo que tem direito, levando mais oportunidades e desenvolvimento aos nossos municípios”, destacou Alessandro Vieira.

O senador, que tem se destacado por sua atuação comprometida com a modernização e o fortalecimento das instituições públicas, vê nesse direcionamento de recursos uma oportunidade de gerar um ciclo positivo de crescimento, que beneficie diretamente os sergipanos em diversas áreas, como na melhoria da infraestrutura urbana, na ampliação do acesso à saúde e no reforço da segurança pública.

“Nosso trabalho é, e sempre será, um esforço conjunto. Não se trata apenas de destinar recursos, mas de construir, ao lado das prefeituras e do governo estadual, soluções eficazes que impactem positivamente a vida das pessoas. O desenvolvimento de Sergipe passa, acima de tudo, pela colaboração e pelo compromisso com as pessoas”, acrescentou o senador.

A destinação dos R$ 12,4 milhões é uma das várias ações que Alessandro Vieira tem adotado para garantir que as verbas públicas sejam utilizadas de forma estratégica e eficaz. Com um olhar atento às reais necessidades dos sergipanos, ele tem priorizado o que é mais urgente para o estado, sem perder de vista o objetivo maior de promover um futuro mais próspero e igualitário para todos.

A expectativa é que, nos próximos meses, os recursos proporcionem uma mudança significativa no cotidiano dos sergipanos, com projetos que visam o fortalecimento da infraestrutura, o aumento da segurança nas cidades e a ampliação do acesso à saúde de qualidade. Para o senador, esses investimentos são apenas o começo de um trabalho contínuo de transformação e progresso para o estado.

“Ao longo do meu mandato, já destinei mais de R$ 550 milhões para os 75 municípios sergipanos. São recursos que fazem a diferença na vida das pessoas, gerando desenvolvimento e oportunidades em todas as regiões do estado. Continuarei firme no compromisso de contribuir para um Sergipe mais forte, justo e próspero para todos”, afirmou o senador Alessandro Vieira.

Texto e foto ascom Alessandro Vieira