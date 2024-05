Senador Alessandro Vieira destina R$ 13 milhões para o Hospital Cirurgia

Em celebração aos 98 anos de história, o Hospital de Cirurgia realizou nesta sexta-feira (24) uma solenidade de inaugurações de unidades de atendimento, sendo uma nova unidade cardiovascular avançada, destinada a pacientes com infarto; 4 salas do Centro Cirúrgico Geral para cirurgias de grande porte, como transplantes; e uma Central de Material e Esterilização (CME) – setor estratégico para esterilização de equipamentos hospitalares. O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) esteve presente no evento e foi homenageado como um parceiro da instituição. Alessandro Vieira já destinou R$13.000.000,00 em emendas para o Hospital de Cirurgia.

“Muito feliz e orgulhoso participando da cerimônia, celebrando os 98 anos do Hospital de Cirurgia, um hospital que foi resgatado. A gente lembra lá em 2018 a destruição, a marca da corrupção. E quando foram colocadas pessoas honestas, trabalhadoras, o resultado é esse. Nosso mandato já investiu 13 milhões de reais, e hoje vemos o trabalho realizado, as coisas funcionando, a população sendo bem atendida. Que venham mais anos, mais serviços prestados. Parabéns Hospital de Cirurgia”, destacou Alessandro.

Há 6 anos o Hospital de Cirurgia passa por uma grande e moderna reestruturação administrativa, financeira e assistencial em todas as suas áreas, com a realização de obras estruturais e aquisição de equipamentos de alta tecnologia, além do fortalecimento da equipe de profissionais.

Com as emendas do senador Alessandro Vieira, o Hospital de Cirurgia realizou diversas melhorias como reforma elétrica da infraestrutura, aquisição de microscópio cirúrgico, construção de UTI Pediátrica, reforma das unidades de Oncologia e Neurocirurgia, além de estruturação do hospital.

“Todo esse avanço no Hospital de Cirurgia só é possível por conta das emendas parlamentares. Nós agradecemos bastante ao senador Alessandro Vieira pelos 13 milhões de reais em emendas investidos na instituição. Esse recurso é utilizado para ampliação e qualificação do Hospital de Cirurgia. Um dos equipamentos que nós compramos com recursos do senador Alessandro foi o microscópio cirúrgico, o melhor do estado. Iniciamos também o processo de construção da UTI Pediátrica feita com emenda do senador Alessandro. Agradeço a parceria do senador com o Hospital de Cirurgia”, evidenciou o Dr. Rilton Morais, diretor técnico do Hospital de Cirurgia.

Foto Jéssica Nonato