SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DESTINA R$ 34,8 MILHÕES PARA FORTALECER A SAÚDE NO ESTADO DE SERGIPE

A atenção à saúde pública é uma das prioridades do mandato do senador Alessandro Vieira (MDB/SE). Em 2024, o parlamentar sergipano investe o total de R$ 34.820.000,00 das emendas individuais na área da saúde.

O recurso beneficia 55 municípios sergipanos, além do Governo de Sergipe, e deve ser utilizado para custear serviços de Atenção Primária à Saúde, serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, além da estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e de Unidades de Atenção Especializada em Saúde.

“Como representante do povo sergipano, é com orgulho que destaco o investimento de R$ 34,8 milhões para a saúde pública. Essa ação reforça nosso compromisso em priorizar o bem-estar e a qualidade de vida do povo sergipano, e cuidar dos que mais precisam. Esse investimento será essencial para fortalecer nosso sistema de saúde e garantir atendimento digno a todos. Seguiremos trabalhando para promover melhorias concretas em nossa saúde pública”, destaca Alessandro Vieira.

As emendas individuais do senador Alessandro Vieira destinadas à saúde desempenham um papel crucial na garantia de que as prefeituras possam atender as necessidades dos cidadãos na ponta. “Esses recursos direcionados permitem que as gestões municipais enfrentem desafios específicos e priorizem essa área tão essencial, como é a saúde. Ao possibilitar investimentos para as prefeituras desenvolverem ações para o bem-estar da comunidade, essas emendas proporcionam uma resposta ágil e direta às demandas populares, promovendo o desenvolvimento e a qualidade de vida em âmbito local”, ressalta Vieira.

O trabalho de atendimento à saúde realizado pelas prefeituras desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar e na garantia de acesso a serviços essenciais para a população. Por meio de unidades básicas de saúde, centros de especialidades, programas de prevenção e campanhas de vacinação, as prefeituras oferecem assistência médica primordial, diagnóstico precoce e tratamento adequado para uma série de condições de saúde. Além disso, programas de saúde da família e equipes multiprofissionais contribuem para uma abordagem integrada e abrangente, priorizando a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

“O trabalho incansável das prefeituras na área da saúde é essencial para garantir uma população saudável e resiliente. Nosso investimento na saúde é mais do que uma obrigação política; é um ato de responsabilidade e cuidado com os sergipanos”, afirma Alessandro Vieira.

Foto Edilson Rodrigues – Agência Senado