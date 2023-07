Senador Alessandro Vieira divulgou uma nota informando sobre o uso indevido de seu nome por criminosos

O senador Alessandro Vieira divulgou uma nota nesta terça-feira (18), informando que criminosos estão se passando por ele e entrando em contato com prefeitos e vereadores através do WhatsApp.

Veja o que diz a nota do senador

“Alerto que estão tentando passar golpes utilizando meu nome e números com DDD de Brasília. Peço que fiquem atentos e não forneçam informações pessoais ou financeiras para ninguém se passando por mim ou por minha equipe. Qualquer comunicação oficial será realizada por meio das minhas redes sociais ou por canais oficiais do mandato. Caso receba alguma mensagem suspeita, por favor, não hesite em entrar em contato comigo ou com a minha equipe”.