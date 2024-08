Senador Alessandro Vieira diz que “tem muita gente com medo da candidatura de Danielle Garcia”

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) postou na manhã desta sexta-feira (02), no grupo “Café com Política”, um convite para a convenção do MDB neste domingo (04), em Aracaju.

Em sua postagem, o senador Alessandro disse que “tem muita gente com medo da candidatura de Danielle. As pesquisas (que todo mundo tem) mostram o quanto ela é competitiva. E o histórico dela prova que tem coragem de sobra para resolver problemas que se arrastam há décadas em Aracaju”, disse Alessandro.

Alessandro concluiu dizendo que “vai ser uma eleição bonita, estão todos convidados para a convenção do MDB em Aracaju, neste domingo”.