SENADOR ALESSANDRO VIEIRA É CONDENADO POR DIFAMAÇÃO E INJÚRIA CONTRA O ADVOGADO EVÂNIO MOURA

O senador por Sergipe, Alessandro Vieira (MDB/SE, em decisão nesta terça-feira (28), foi condenado pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, pelos crimes de difamação e injúria contra o advogado Evânio Moura.

Alessandro foi condenado em Primeira Instância, à pena de 04 meses e 20 dias de detenção em regime aberto, tendo a pena sido substituída por restritivas de direito, com pagamento de valor de R$ 5.000,00 revertido à Creche Almir do Picolé e mais R$ 5.000,00 de honorários advocatícios, sem prejuízo do processo civil competente, caso o advogado Evânio Moura queira ajuizar futuramente.

A condenação do parlamentar ocorreu após uma entrevista concedida por Alessando Vieira, e à época, fez duras criticas ao advogado, que atuou no caso de um politico sergipano.

Entenda o caso – “O Sr. ALESSANDRO VIEIRA, atual Senador da República e então candidato ao cargo de Governador do Estado de Sergipe, ao discorrer sobre a situação jurídica de um outro candidato, patrocinado pelo Desagravado, passou a ofender a honra pessoal e profissional do advogado EVÂNIO MOURA, tendo essa conjuntura alcançado o seu ápice com o direcionamento da alcunha de “ADVOGADO PICARETA”.

A decisão cabe recurso.

Com informações do Blog Espaço Militar – foto Geraldo Magela