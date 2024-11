Senador Alessandro Vieira é eleito vice-presidente da CPI das Bets

A CPI das Bets foi instalada nesta terça-feira, 12., com a eleição do senador Hiran Gonçalves (PP/RR) para o cargo de presidente e do senador Alessandro Vieira (MDB/SE) como vice-presidente. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras”.

“Assumo com responsabilidade e compromisso a vice-presidência desta CPI, que tem como missão investigar e dar transparência sobre os impactos dos jogos virtuais de apostas no orçamento das famílias brasileiras. Este fenômeno tem gerado um dano crescente e, mais preocupante, afetado diretamente a saúde mental de milhões de brasileiros. É nosso dever investigar, mas também propor soluções que garantam o bem-estar da população. A saúde mental deve ser uma prioridade, pois está diretamente ligada à qualidade de vida das famílias em todo o Brasil. Vou trabalhar para que possamos entender a fundo os danos causados e buscar alternativas para mitigar esses impactos.”

O plano de trabalho da CPI também foi apresentado pela relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS), autora do requerimento de criação da CPI (RQS 680/2024). A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes, e tem um prazo de 130 dias para concluir seus trabalhos.

Entre os pontos que serão investigados estão a possível associação das empresas de apostas online com organizações criminosas, como lavagem de dinheiro e o uso de influenciadores digitais para promover essas atividades. A relatora, senadora Soraya Thronicke, destacou que uma das preocupações é a prática de evasão de divisas e a manipulação de softwares de apostas, que poderiam ser programados para garantir lucros elevados para as empresas, prejudicando os apostadores. Soraya acatou uma sugestão do senador Alessandro Vieira e incluiu no plano de trabalho o eixo Saúde Pública.

“Nós vamos fazer um trabalho a muitas mãos. Essa CPI é de suma importância para que a gente traga consciência para as pessoas, alerte os pais, familiares, escolas e toda a sociedade sobre os danos causados pelos jogos na saúde pública de todos os brasileiros. Esse é um vício silencioso, com grande capacidade de dano, e vamos cumprir nosso papel de defender os interesses dos brasileiros”, aponta a relatora.

Foto Geraldo Magela/Agencia Senado