Senador Alessandro Vieira é o novo Cidadão Socorrense

Parlamentar reafirmou seu compromisso com os cidadãos de Nossa Senhora do Socorro

Em sessão especial realizada na tarde de quinta-feira (15/06), a Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro concedeu ao senador Alessandro Vieira (PSDB/SE) o título de Cidadão Socorrense. A sessão contou com a presença dos vereadores e moradores do município, do deputado estadual Samuel Carvalho, da ex-deputada Kitty Lima, autoridades, familiares e amigos do homenageado.

A honraria foi proposta pelo vereador Alysson Santos, conhecido como Lalo, em reconhecimento ao trabalho do senador em favor do município de Nossa Senhora do Socorro. A indicação foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal. “Desde o início da minha carreira política, eu sempre tive uma afinidade, uma aproximação pelo perfil do senador Alessandro, combatente da corrupção, que constrói a política de forma transparente, contributiva, atendendo a todos. Sergipe precisa de políticos assim, honrados e comprometidos com o bem da população. Essa homenagem, hoje, é um reconhecimento do nosso município ao grande trabalho que o senador Alessandro vem desenvolvendo em prol dos socorrenses”, destaca.

Em 4 anos como senador da República por Sergipe, Alessandro Vieira já destinou mais de R$ 21 milhões para o município de Nossa Senhora do Socorro. Foram R$ 10 milhões para reforma e ampliação do 5º Batalhão da Polícia Militar (parceria com o Governo do Estado); R$ 4 milhões para programa de habitação popular; R$ 2,5 milhões para aquisição de equipamentos para o Hospital Zé Franco (parceria com o Governo do Estado); R$ 2,4 milhões para infraestrutura da Orlinha do São Braz e Porto Grande (parceria com o Governo do Estado); R$ 1,8 milhão para pavimentação; R$ 500 mil para a equipagem da Guarda Municipal; R$ 500 mil para construção de areninha de futebol.

“É minha obrigação trabalhar muito para devolver a confiança que o povo socorrense me deu, lá em 2018. Por isso, cada um que me procura, seja vereador, deputado ou cidadão do povo, sabe que vai ser recebido e que analisarei as demandas dessa cidade. Muito obrigado pelo reconhecimento e pela homenagem, fico sinceramente muito feliz. Nossa Senhora do Socorro é uma cidade importantíssima e muito pouco valorizada. Precisamos superar isso, e construir um novo caminho, de crescimento e entrega para os socorrenses. Contem com meu apoio nessa caminhada”, ressalta Vieira, mais novo cidadão socorrense.

Para o deputado estadual Samuel Carvalho, o trabalho do senador Alessandro Vieira justifica a homenagem e o título de Cidadão Socorrense. “Foram mais de 21 milhões de reais em emendas para beneficiar a nossa cidade em diversas áreas. 5º Batalhão da PM, Hospital Zé Franco, Orla do São Brás, Orla do Porto Grande, e algumas outras localidades serão assistidas pelo trabalho do senador. Deixo registrado meu muito obrigado ao senador Alessandro Vieira, pela amizade e parceria durante todos esses anos. Agora socorrense, de fato e direito”, evidencia Dr. Samuel Carvalho.

