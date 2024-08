SENADOR ALESSANDRO VIEIRA ENTREGA TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO MATERNO INFANTIL NO HU

Em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) realizou na quinta-feira, 29, a entrega oficial de um tomógrafo no ambulatório de Radiologia do Departamento de Odontologia, e do Laboratório Materno Infantil e Sala de Simulações do Departamento de Enfermagem, ambos localizados no Hospital Universitário (HU), em Aracaju. Os equipamentos foram adquiridos através de emenda parlamentar destinada pelo senador Alessandro, no valor total de R$ 1,3 milhão.

“Fico feliz em poder contribuir com mais essa entrega para a saúde pública de Sergipe, dessa vez em parceria com a UFS. Tanto o projeto do tomógrafo odontológico, como o Laboratório Materno Infantil, no departamento de Enfermagem, foram vitoriosos em nosso Edital de Emendas Participativas, e são exemplos de como nossa iniciativa inovadora, de abrir o chamamento público para definir a destinação das nossas emendas parlamentares, é bem sucedida e representa a defesa da transparência e da participação cidadã”, destaca Alessandro Vieira.

O novo tomógrafo odontológico vai permitir diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes para os pacientes atendidos pelo Hospital Universitário. Já o Laboratório Materno Infantil e Sala de Simulações do Departamento de Enfermagem vão proporcionar um grande avanço para a formação dos alunos, a partir de um ambiente onde eles podem simular situações clínicas reais, desde o atendimento a gestantes e bebês até o tratamento de adultos.

“Agradeço muito ao senador Alessandro Vieira, que com sua visão da educação como instrumento de transformação e o aporte de emendas individuais, através de seu mandato, viabilizou a aquisição desses equipamentos, que hoje já estão prontos para serem utilizados pela comunidade acadêmica e trazer mais benefícios para a sociedade sergipana. Assim a universidade se fortalece e assim a sociedade se desenvolve”, reforça Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho, reitor da UFS.

“Hoje concretizamos um sonho que nós tínhamos desde 2015, onde nós tínhamos um Raio X Panorâmico que já estava obsoleto. Essa novo aparelho adquirido a partir das emendas do senador Alessandro é um tomógrafo, que também faz a radiografia panorâmica de feixe cônico, é um aparelho de alta resolução, de alta tecnologia e vem beneficiar o serviço público de Sergipe”, comemora professora Rosa Maria Viana de Bragança Garcez, chefe do departamento e coordenadora do curso de Odontologia da UFS.

“Em 2021, nós submetemos um projeto em busca de emenda parlamentar no edital público do senador Alessandro Vieira, no qual nós fomos contemplados para ampliar e modernizar nosso laboratório. Esse novo laboratório está equipado com simuladores de alta fidelidade, que vão proporcionar experiências práticas fundamentais para preparar profissionais capacitados e seguros para enfrentar os desafios do dia a dia na área da saúde”, ressalta Andreia Centenário, professora do departamento de Enfermagem da UFS.

Em seis anos, o senador Alessandro Vieira já destinou mais de R$ 12,5 milhões em emendas parlamentares para a Universidade Federal de Sergipe. Dentre os projetos beneficiados estão o Projeto EpiSergipe, que acompanhou a evolução da contaminação da covid-19 e avaliou os impactos econômicos e sociais da pandemia em Sergipe; a construção do Campus Sertão; estruturação do Hospital Veterinário em São Cristóvão; e a ampliação e modernização de diversos laboratórios e estruturas.

