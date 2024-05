Senador Alessandro Vieira entrega viatura blindada à PRF de Sergipe

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) entregou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sergipe nesta segunda-feira (06), uma nova viatura blindada para reforço na segurança pública dos sergipanos e sergipanas. A solenidade de entrega contou com a participação do superintendente da PRF/SE, Vladimir Cardoso Hilário.

“Em nome da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, gostaria de expressar nosso profundo agradecimento ao senador Alessandro Vieira pelo investimento e apoio contínuo à nossa instituição. Sua parceria é fundamental para fortalecer nossa missão de garantir a segurança nas rodovias sergipanas. Estamos comprometidos em trabalhar incansavelmente para servir e proteger a sociedade sergipana, e esta nova viatura blindada será uma ferramenta valiosa nesse esforço conjunto”, aponta Vladimir Cardoso Hilário.

O veículo adquirido com recursos de emendas destinadas pelo senador Alessandro em 2023, no valor de R$ 350 mil, vai atuar no policiamento das rodovias federais de Sergipe e fortalecer o trabalho realizado pelos policiais. A viatura operacional possui proteção balística para resguardo dos policiais.

“Como representante do povo sergipano, é meu dever garantir que medidas efetivas sejam tomadas para fortalecer a segurança pública em nosso estado. A entrega desta viatura blindada à PRF de Sergipe é um passo nesse sentido. Estamos investindo na proteção dos cidadãos e na capacidade de resposta das nossas forças de segurança, especialmente nas rodovias, onde a presença policial é essencial para a prevenção e combate à criminalidade. É um compromisso que assumo com seriedade e determinação, visando sempre o bem-estar e a tranquilidade da população sergipana”, reforça Alessandro Vieira.

Foto Daniel Renno