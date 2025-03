SENADOR ALESSANDRO VIEIRA GARANTE NOVOS MAQUINÁRIOS PARA FORTALECER A AGRICULTURA NO ESTADO DE SERGIPE

Em reunião estratégica realizada em Brasília, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) se encontrou com o ministro da Agricultura, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, na última quarta-feira, 12, para tratar de uma pauta essencial ao desenvolvimento do setor agropecuário em Sergipe: a obtenção de novos maquinários destinados ao fortalecimento da agricultura nos municípios sergipanos.

O senador destacou que a aquisição dos equipamentos é uma necessidade urgente para melhorar a infraestrutura rural e garantir maior produtividade no campo. “Nosso mandato tem um compromisso claro com o desenvolvimento sustentável de Sergipe. Investir na agricultura é fortalecer a base da nossa economia e promover mais oportunidades para os produtores. Vamos continuar trabalhando para fortalecer quem produz e movimenta nossa economia, garantindo que o homem do campo tenha condições de produzir mais e melhor”, afirmou Alessandro Vieira.

A reunião contou também com a presença do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho, que reforçou a importância de destinar maquinários ao município. A pauta foi bem recebida pelo ministro Carlos Fávaro, que reconheceu a necessidade de ampliar o suporte ao setor agrícola sergipano. “A agricultura familiar e os pequenos produtores são a espinha dorsal da produção de alimentos no Brasil. Atender às demandas de estados como Sergipe é fundamental para promover uma agricultura mais eficiente, sustentável e inclusiva”, declarou o ministro.

Além da conquista dos maquinários, o encontro abordou pontos cruciais sobre o Seguro Rural e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), com o senador defendendo ajustes que protejam os agricultores sergipanos de possíveis impactos negativos nas mudanças propostas pelo governo federal. Alessandro Vieira reafirmou a necessidade de revisões criteriosas, visando assegurar a continuidade e a eficácia dos programas.

A articulação de Alessandro Vieira reforça seu compromisso em impulsionar a agricultura sergipana, promovendo melhores condições de trabalho e infraestrutura para os produtores rurais, e garantindo que o setor continue sendo uma força motriz para o desenvolvimento econômico de Sergipe.

Texto e foto ascom