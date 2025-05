SENADOR ALESSANDRO VIEIRA GARANTE R$ 15 MILHÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES SERGIPANAS

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) assegurou um total de R$ 15 milhões em emendas parlamentares para o fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres sergipanas.

A iniciativa contempla ações estratégicas nas áreas da saúde, empreendedorismo, acolhimento e capacitação profissional, representando um dos maiores aportes direcionados exclusivamente à pauta feminina na história recente do estado.

O maior volume de recursos foi destinado ao programa Opera Mulher, que recebeu R$ 10 milhões. Lançado no dia 8 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o programa tem como objetivo realizar cirurgias eletivas essenciais para a saúde das mulheres sergipanas, como laqueadura, histerectomia, mamoplastia redutora e reconstrutora, tratamento de endometriose e polimastia. O programa é uma parceria entre o Governo de Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM).

“O Opera Mulher é um passo importante para a promoção da saúde feminina em Sergipe. Muitas mulheres enfrentam dificuldades para acessar tratamentos adequados, e este programa vem para mudar essa realidade. Estamos falando de cirurgias que podem melhorar significativamente a qualidade de vida. O compromisso do meu trabalho é com a justiça social e o acesso à saúde para todos”, afirmou o senador Alessandro Vieira.

Além da saúde, os recursos contemplam iniciativas voltadas à autonomia econômica e à valorização da mulher, como a reestruturação das Salas Lilás – espaços de atendimento e promoção dos direitos das mulheres e meninas vítimas de violência.

Foram investidos R$ 900 mil no fomento ao empreendedorismo feminino e na estruturação da Casa da Mulher Brasileira, espaço de acolhimento para mulheres em situação de violência. O projeto Barracão das Marias, que oferece cursos de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social, recebeu R$ 800 mil. A Universidade Federal de Sergipe também foi contemplada com R$ 300 mil para a ampliação do laboratório de habilidades e simulações, com foco em ginecologia e saúde da mulher idosa.

Para a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, a iniciativa representa um marco importante na consolidação de políticas públicas que alcançam, de fato, quem mais precisa. “Esses recursos chegam em boa hora e nos permitem executar ações concretas, com resultados reais na vida das mulheres sergipanas. É uma demonstração de compromisso com políticas públicas que chegam na ponta e promovem inclusão, dignidade e equidade. Agradecemos ao senador Alessandro Vieira pela sensibilidade e pela parceria”, afirmou a secretária.

Com este conjunto de ações, o senador reforça seu compromisso com a promoção da igualdade de gênero e a construção de uma sociedade mais justa, onde as mulheres tenham acesso pleno à saúde, à renda e à dignidade.

Por Laisa Bomfim – Foto Jessica Nonato