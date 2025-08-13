SENADOR ALESSANDRO VIEIRA GARANTE R$ 1,6 MILHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CREAS NO INÁCIO BARBOSA, EM ARACAJU

Nesta quarta-feira (13), foi confirmado o pagamento integral de R$ 1.600.000,00 para a construção de um novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) na comunidade Jardim Esperança, localizada no bairro Inácio Barbosa, zona sul de Aracaju. Os recursos foram viabilizados pelo senador Alessandro Vieira (MDB/SE), por meio de emenda parlamentar apresentada em 2023.

O CREAS é uma unidade pública voltada para o atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, com direitos violados. No local, serão oferecidos serviços especializados como acompanhamento de casos de violência física, psicológica e sexual, orientação jurídica, apoio psicossocial e encaminhamentos para a rede de proteção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A nova unidade no Inácio Barbosa reforça a política de fortalecimento da rede de assistência social em Sergipe, garantindo acesso mais rápido e próximo aos serviços de proteção especial para a população da zona sul de Aracaju.

Ao longo de seu mandato, Alessandro Vieira já destinou mais de R$ 45 milhões exclusivamente para ações de assistência social em diversos municípios sergipanos, ampliando a cobertura e a eficiência dos serviços prestados. Na capital, os investimentos do senador ultrapassam R$ 54 milhões, contemplando também áreas como saúde, educação e infraestrutura.

“A gente não faz política com chantagem ou troca de favores. Nosso compromisso é com as pessoas, especialmente com quem mais precisa. Em cada canto de Sergipe tem trabalho do nosso mandato. O novo CREAS no bairro Inácio Barbosa é mais uma prova de que é possível transformar a vida das pessoas com seriedade, responsabilidade e trabalho real”, afirmou o senador Alessandro Vieira.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção do CREAS Jardim Esperança será realizada nesta quinta-feira, 14 de agosto, às 16h, na Avenida Universo, esquina com a Rua N, Conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

Por Laisa Bomfim – foto Edilson Rodrigues