SENADOR ALESSANDRO VIEIRA INVESTE R$ 300 MIL NO PROGRAMA SOCIAL DE AQUISIÇÃO DA PRIMEIRA CNH

O Governo de Sergipe abriu na quinta-feira, 10, as inscrições para o Programa Social de Formação de Condutores de Veículos Automotores (CNH Social).

A iniciativa pretende garantir 1.200 vagas para acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A ou B, permitindo também a adição de novas categorias, conforme a necessidade dos candidatos.

Através do seu mandato, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) investiu R$ 300 mil no programa social, que tem como público-alvo os sergipanos que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, maiores de 18 anos, e que residam no estado de Sergipe há pelo menos dois anos. Também é necessário que os candidatos saibam ler e escrever e não tenham cometido infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias nos últimos 12 meses.

“Estou muito feliz com a abertura das inscrições para o CNH Social, um programa que vai transformar vidas em Sergipe. Ao garantir a habilitação de nossos cidadãos, estamos proporcionando oportunidades de trabalho, e também promovendo a inclusão social. Essa iniciativa é um passo importante para fortalecer a autonomia das famílias sergipanas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Parabenizo o Governo de Sergipe e a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) pelo compromisso em lutar por mais políticas que beneficiem nossa população”, reforça Alessandro Vieira.

A CNH Social cobre todos os custos do processo de habilitação, incluindo taxas, exames e aulas teóricas, o que possibilita aos beneficiários adquirir a habilitação sem qualquer custo. As inscrições vão até o dia 25 de outubro, e podem ser feitas no site da Seasic ou diretamente pelo link: cnhsocial.assistenciasocial.se.gov.br.

Foto Geraldo Magela – Agência Senado