Senador Alessandro Vieira lidera pesquisa para o Senado em 2026

A pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quarta-feira (19) pelo jornalista Luiz Carlos Focca, na Metropolitana FM, aponta uma clara liderança do senador Alessandro Vieira (MDB) para a reeleição ao Senado em 2026.

Realizada pelo Instituto França (IFP), a pesquisa ouviu 1.886 pessoas e revelou que o delegado Alessandro figura com 13,40% das intenções de voto, consolidando seu nome como um forte candidato nas próximas eleições.

Essa pesquisa vem a reforçar o que já era esperado: o trabalho árduo e o compromisso do senador com o estado de Sergipe. Em entrevista concedida na segunda-feira (18) ao jornalista Carlos Batalha, na Rio FM, Alessandro Vieira reafirmou seu projeto eleitoral, que tem como foco sua reeleição ao Senado Federal. “Sim, sim, esse é o projeto [reeleição ao Senado]. Nunca teve projeto diferente desse. A gente já conhece a rotina dos adversários. Os adversários trabalham muito tentando tirar a credibilidade, tentando transmitir uma sensação de fraqueza, mas pra quem caminha na vida de verdade, vê que o trabalho está sendo bem feito”, afirmou o senador, demonstrando confiança na sua trajetória política.

O resultado da pesquisa reflete, na prática, o reconhecimento da população de Sergipe ao trabalho realizado por Alessandro Vieira em Brasília. O senador tem sido um defensor incansável do estado, atuando diretamente para destravar pautas e garantir recursos essenciais para os sergipanos. Sua capacidade de atuar como ponte entre os gestores públicos de Sergipe e o governo federal tem gerado frutos concretos para a população.

Em sua trajetória, o senador destinou quase 600 milhões de reais para o estado de Sergipe, beneficiando os 75 municípios sergipanos. Esses recursos têm sido aplicados em áreas vitais como saúde, educação, agricultura, acesso à água e geração de emprego e renda. Alessandro Vieira tem se mostrado um aliado dos prefeitos e uma presença constante nas demandas locais, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos.

O forte desempenho de Alessandro Vieira na pesquisa mostra que o reconhecimento de sua atuação não é apenas nas esferas políticas e administrativas, mas também nas ruas, nas comunidades e entre os cidadãos que sentiram diretamente os impactos positivos de suas ações. O trabalho do senador, tanto em Brasília quanto nas ações locais, tem sido uma construção contínua que visa atender aos anseios de Sergipe de forma concreta e eficaz.

Com o cenário de reeleição se aproximando, a pesquisa de intenção de votos demonstra que Alessandro Vieira é uma das figuras mais consolidadas e com maior potencial de vitória no pleito de 2026. Sua trajetória de trabalho em defesa de Sergipe é um dos maiores ativos para sua candidatura, e os sergipanos reconhecem o valor desse trabalho no seu dia a dia. O senador, com sua atuação política séria e responsável, se coloca como uma opção sólida para os próximos anos.

Foto assessoria