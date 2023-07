Senador Alessandro Vieira participa da 43ª Conferência da ONU para a Alimentação e a Agricultura, em Roma

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) está em Roma, na Itália, representando o Brasil e Sergipe na 43ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, também conhecida como FAO, sigla em inglês para Food and Agriculture Organization, uma agência da ONU voltada ao combate à fome e à desnutrição no mundo. Nesta edição, que ocorre de 1 a 7 de julho, o encontro promove discussões políticas e experiências para gestão dos recursos hídricos e seu impacto na segurança alimentar.

No primeiro dia de Conferência, Alessandro Vieira participou da Reunião Plenária e de reuniões reservadas sobre segurança alimentar, com o embaixador Gabriel Ferrero, e sobre agricultura familiar, com o chefe da unidade de cooperação da FAO, Guilherme Rocha. “Aproveitei a oportunidade para apresentar as iniciativas sergipanas do Programa Prato do Povo, do Governo de Sergipe, e do microcrédito e moeda social Aratu, usada em Indiaroba, que beneficia as famílias mais carentes e ainda fomenta o comércio local”, destaca Vieira.

Além da erradicação da fome, subnutrição e da insegurança alimentar, a FAO tem como objetivos o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental na agricultura, a redução da pobreza no campo, a criação de sistemas agrícolas inclusivos, e a superação da vulnerabilidade social das comunidades rurais.

“A pobreza, as desigualdades, a falta de acesso a recursos básicos, como alimentos, água potável, saúde, educação e moradia, são uma grave afronta à dignidade humana”, afirmou o Papa Francisco na mensagem aos participantes da 43ª Conferência da FAO.

Composta por 194 Estados Membros, a FAO está presente em 130 países, onde acompanha campanhas e projetos em desenvolvimento. Sua atuação se dá por meio da elaboração de estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de técnicas de produção e armazenagem de alimentos.

Foto assessoria