SENADOR ALESSANDRO VIEIRA PARTICIPA DE UMA MISSÃO OFICIAL EM SINGAPURA COM FOCO NA EDUCAÇÃO

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) integra, nesta semana, a missão oficial do Senado em Singapura, organizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME). A agenda reúne parlamentares brasileiros e especialistas do setor educacional para conhecer de perto o sistema que é referência mundial em qualidade e inovação no ensino.

Com desempenho de destaque em avaliações internacionais, como o PISA 2022, no qual Singapura alcançou o 1º lugar em matemática, leitura e ciências, o país é considerado exemplo de políticas públicas consistentes e de investimentos estratégicos em professores, tecnologia e inclusão escolar.

A programação prevê encontros com o Ministério da Educação de Singapura, visitas ao National Institute of Education (NIE), responsável pela formação de professores, ao Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB), núcleo de avaliação nacional, e a escolas de educação básica.

Para o senador Alessandro Vieira, a experiência internacional reforça o compromisso de seu mandato com a defesa da educação de qualidade como motor de desenvolvimento social e econômico. “Singapura mostra ao mundo que é possível transformar a realidade de um país a partir da educação. Investir em professores, valorizar os estudantes e manter metas claras de desempenho são pilares que também precisamos consolidar no Brasil”, ressalta.

Segundo o parlamentar, a missão permitirá trazer boas práticas para o debate nacional sobre políticas públicas. “O aprendizado desta imersão será incorporado ao trabalho legislativo, sempre em defesa de um sistema educacional inclusivo, inovador e de qualidade. A educação é a chave para enfrentar as desigualdades e preparar o Brasil para os desafios do futuro.”

O senador sergipano também destacou um dos aprendizados centrais da missão, que é a forte valorização da carreira docente. “Em Singapura, todo professor passa pelo National Institute of Education, recebe formação de excelência e tem acesso a planos de carreira estáveis e atrativos. Esse modelo ajuda a garantir que as melhores práticas cheguem à sala de aula. É uma experiência que reforça a importância de colocarmos o professor no centro das políticas públicas no Brasil”, aponta Alessandro Vieira.

Por Laisa Bomfim – foto assessoria