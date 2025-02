SENADOR ALESSANDRO VIEIRA PROTOCOLA UM PEDIDO DE CRIAÇÃO DE CPI PARA INVESTIGAR FACÇÕES E MILÍCIAS

O senador sergipano Alessandro Vieira (MDB) protocolou, nesta quinta-feira (06), um pedido de CPI para investigar fações e milícias – a CPI do Crime Organizado.

O pedido já conta com as assinaturas de 30 senadores e é um tema sobre o qual o Senado quer se debruçar – parte de forma técnica, e outra parte a reboque de narrativa política e polarização. Traduzindo: o assunto mobiliza a Casa.

“O crime organizado se espalha pelo Brasil, alimentando a violência e o medo. Protocolamos essa CPI para investigar e enfrentar essa realidade com seriedade. A segurança pública não pode ser refém da omissão. Vamos trabalhar para desmantelar essas organizações”, escreveu o senador em seu perfil de Instagram.

Alessandro disse ainda que “as facções criminosas e as milícias expandiram a atuação sem que houvesse uma resposta coordenada e eficiente do Estado. Não podemos continuar assistindo à escalada da violência e ao fortalecimento do crime sem reagir”, disse o senador.

Agora, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), precisa autorizar a instalação do colegiado.

Um requerimento para criar uma CPI no Senado precisa de pelo menos 27 assinaturas para ser protocolado, número alcançado pelo senador.

Após a leitura do requerimento de CPI no Plenário, será necessário a indicação dos membros e a instalação do colegiado, com eleição do presidente e a designação do relator. O presidente Alcolumbre tem o tema como prioridade, o que é visto como uma porta aberta para a comissão.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 47,3 mil mortes violentas intencionais em 2022, o que resulta em uma taxa de 23,3 homicídios por 100 mil habitantes.

Com informações dos sites G1 e do Metrópole