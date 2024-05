SENADOR ALESSANDRO VIEIRA QUER MOBILIZAR A BANCADA SERGIPANA PELA RETOMADA DA PETROBRAS EM SERGIPE

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) recebeu diretores do Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras de Sergipe (Sindipetro/SE) na sexta-feira, 10, para tratar sobre o retorno das atividades da estatal no estado. Alessandro Vieira se comprometeu em reunir a bancada federal sergipana e mobilizar os parlamentares.

“Quero agradecer ao senador Alessandro Vieira por ter nos recepcionado e principalmente por ter se comprometido com essa pauta do retorno da Petrobras em Sergipe. Sabemos da importância da Petrobras para a população sergipana, para geração de emprego e renda para nosso Estado. Contamos com seu apoio para termos uma bancada federal fortalecida, para o fortalecimento do nosso Estado”, afirmou Thiago Ítalo, representante do Sindipetro.

“Nosso objetivo é garantir que os recursos do petróleo e gás, os empregos, os rendimentos fiquem em Sergipe, de uma forma economicamente inteligente, ativa da parte de preservação e trazendo desenvolvimento para Sergipe. Nós estaremos juntos nessa construção, levando a demanda para a bancada sergipana, e trabalhando pelo desenvolvimento de Sergipe”, reforça senador Alessandro.

Fonte: Assessoria