SENADOR ALESSANDRO VIEIRA RECEBE CARAVANA DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DE SERGIPE EM BRASÍLIA

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) recebeu esta semana em Brasília, uma caravana de prefeitos e vice-prefeitos eleitos de diversos municípios de Sergipe. Nos encontros e reuniões, foram discutidos os avanços conquistados até o momento e as novas demandas das cidades sergipanas.

Participaram das reuniões prefeitos, prefeitas e vices de Aracaju, Lagarto, Simão Dias, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Areia Branca, Ribeirópolis, Malhador, Pedrinhas, Salgado, Porto da Folha, Cedro, São Francisco, Gararu, Umbaúba, Malhada dos Bois, Boquim, Nossa Senhora de Lourdes, Amparo do São Francisco.

Senador Alessandro destacou o compromisso de sua atuação para o desenvolvimento de todas as cidades do estado. “Nosso objetivo é buscar melhorias em todos os cantos de Sergipe. Todos os 75 municípios podem contar com nosso trabalho para elevar a qualidade de vida da população e fazer Sergipe avançar”, afirmou. O parlamentar também enfatizou a importância da parceria com os gestores municipais para garantir que as demandas locais sejam atendidas.

A prefeita eleita de Gararu, Zete de Janjão, esteve com o senador Alessandro Vieira e destacou a relevância do apoio do parlamentar para as gestões municipais sergipanas. “O senador Alessandro tem sido um grande parceiro, sempre buscando recursos e soluções para as cidades. Esse apoio é fundamental para o desenvolvimento de Gararu e de todo o estado”, afirmou.

Alessandro também recebeu o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que estava em Brasília esta semana e também conversou com prefeitos e prefeitas para reforçar o compromisso do Executivo estadual em apoiar as demandas dos municípios sergipanos. O governador reforçou a importância da articulação com o Senado e outros representantes do governo federal para garantir investimentos essenciais para a melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos em Sergipe.

Entre os presentes, estavam ainda o deputado Neto Batalha e o deputado Fábio Reis, além de vereadores de diversas regiões do estado. As reuniões reforçam a importância da união entre os diferentes níveis de governo para promover o progresso e a qualidade de vida da população sergipana.

Com o sucesso do encontro, o senador Alessandro Vieira reafirmou seu compromisso em seguir atuando como interlocutor entre os municípios sergipanos e o governo federal, sempre buscando soluções que beneficiem os cidadãos e fortaleçam o desenvolvimento de Sergipe.

Fonte e foto assessoria