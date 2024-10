SENADOR ALESSANDRO VIEIRA RECEBE OS PREFEITOS E VEREADORES ALIADOS ELEITOS NO ÚLTIMO PLEITO ELEITORAL

Nesta segunda-feira (14), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) realizou um encontro em seu gabinete com prefeitos e vereadores aliados eleitos em diversas cidades de Sergipe.

As reuniões, que visam o fortalecimento político e a união das gestões municipais, contou com a presença de líderes importante como Samuel Carvalho (Cidadania), prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro; Gilson Andrade (PSD), atual prefeito de Estância, e o prefeito eleito André Graça (PSD); prefeito Petinho de João Grande (MDB), reeleito em Riachuelo, e vereadores; Juca de Bala (MDB), reeleito em Laranjeiras; a prefeita eleita em Nossa Senhora das Dores, Ianna de Dr. Thiago (PSD); além do prefeito eleito de Monte Alegre, Evandro Silva (PSD), e do vereador Bicinho (PP).

Durante o encontro, Alessandro destacou a importância da colaboração entre os líderes políticos para enfrentar os desafios enfrentados pelas cidades. “Esse é um momento crucial para alinharmos nossas ações e fortalecer o diálogo entre nossos municípios. A união entre nós é fundamental para garantir que os recursos e as políticas públicas cheguem de forma eficiente aos cidadãos”, afirmou o senador.

Os prefeitos presentes também compartilharam suas perspectivas sobre a importância da parceria. Gilson Andrade, prefeito de Estância, afirmou: “Estamos aqui para construir um futuro melhor para nossas cidades. Juntos, podemos buscar os resultados e oferecer um atendimento mais eficiente à população”. A necessidade de um trabalho conjunto foi enfatizada por Petinho, que reiterou que “só através da parceria e do comprometimento conseguiremos atender às demandas e melhorar a qualidade de vida de todos os sergipanos”..

Além das falas de apoio, as reuniões serviram como um espaço de troca de experiências e ideias entre os líderes. A prefeita eleita em Nossa Senhora das Dores, Ianna de Dr. Thiago, destacou a relevância dessa união: “A união faz a força, e aqui estamos firmes em nosso propósito de trabalhar em prol dos nossos municípios e da população. É um compromisso que assumimos juntos e que certamente trará resultados positivos para toda a população”.

Com a criação de laços mais fortes entre os aliados, o senador Alessandro Vieira e os prefeitos e vereadores esperam que suas gestões e mandatos avancem em projetos que atendam às necessidades da comunidade. A expectativa é de que, juntos, consigam potencializar o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida em suas respectivas cidades, reafirmando o compromisso com o atendimento eficaz a todos os sergipanos.

Nossa Senhora do Socorro

O atual deputado estadual Samuel Carvalho, eleito prefeito de Nossa Senhora do Socorro com votação inédita, sendo o mais votado da história do município, com 56.391 votos participou de uma reunião com o senador Alessandro Vieira e o secretário de turismo de Sergipe, Marcos Franco, para tratar sobre o desenvolvimento turístico de Socorro. O tema central foi a reconstrução da Prainha do Porto Grande.

“A nosso pedido, os recursos para a obra já haviam sido enviados, através de emendas do senador Alessandro, entretanto, infelizmente, a atual gestão não deu seguimento. Teremos a alegria e o compromisso de fazer esse sonho acontecer”, reforça Samuel.

Fonte e foto assessoria