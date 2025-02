SENADOR ALESSANDRO VIEIRA REFORÇA A IMPORTÂNCIA DO TURISMO PARA O CRESCIMENTO DO ESTADO DE SERGIPE

Nesta segunda-feira, 24, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) participou do 1º Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais de Turismo de Sergipe, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. O evento reuniu autoridades e gestores para discutir as tendências, avanços e as parcerias necessárias para fortalecer o setor turístico no estado.

O encontro teve como objetivo estreitar a colaboração entre o Governo do Estado e os municípios, em especial aqueles com potencial turístico, com o intuito de potencializar o desenvolvimento do setor, gerando empregos e estimulando a economia local. O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou a importância da interação entre os entes estaduais e municipais para alcançar os objetivos propostos.

O senador Alessandro Vieira, que é um defensor do fortalecimento do turismo em Sergipe, compartilhou sua experiência e visão sobre a relevância do setor para o desenvolvimento econômico do estado. Durante o evento, ele ressaltou que já destinou mais de R$ 33 milhões em emendas para a área do turismo, com investimentos em infraestrutura, promoção e marketing, e fortalecimento da rede. Entre os principais projetos estão: a construção de um terminal fluvial no Rio Sergipe, a revitalização da orla fluvial de Nossa Senhora do Socorro, a urbanização da orla do Rio Real em Indiaroba, além de recursos para a Rodovia dos Náufragos, em Aracaju, e a Orla do Crasto, em Santa Luzia do Itanhy.

Em seu discurso, o senador Alessandro enfatizou a importância do turismo como motor de geração de emprego e renda, e como ele pode transformar a realidade econômica das cidades sergipanas. Ele ainda destacou a necessidade de um maior envolvimento dos prefeitos e gestores municipais, com foco na implementação de projetos que aproveitem as oportunidades oferecidas pelos investimentos estaduais e federais.

“O turismo é uma das atividades econômicas mais potentes que temos para gerar emprego e renda de forma rápida e eficiente. Cada cidade precisa se engajar no desenvolvimento de sua infraestrutura turística e aproveitar as oportunidades de financiamento que estão à disposição. O estado de Sergipe tem um enorme potencial e, com os investimentos certos, podemos fazer com que nossas cidades se tornem destinos turísticos de destaque no Brasil”, afirmou Alessandro.

Ele também ressaltou a relevância de uma parceria ainda mais forte entre os municípios e o estado. “Para o turismo funcionar adequadamente em Sergipe é necessário o envolvimento direto de todos os municípios. Precisamos estar unidos para criar um ecossistema favorável ao turismo, com investimentos estruturados e um olhar atento para as oportunidades de desenvolvimento de cada cidade”, apontou Alessandro.

Alessandro Vieira também fez questão de destacar os investimentos que já foram feitos em diversos pontos do estado e convidou os gestores municipais a aproveitarem as linhas de crédito disponíveis, como as oferecidas pelo Ministério do Turismo, para impulsionar ainda mais o setor. “Este é o momento de aproveitar as oportunidades, seja no turismo ou em outras áreas. O Governo do Estado e o Governo Federal têm recursos disponíveis e é importante que os gestores se mobilizem para fazer os projetos acontecerem”, completou.

