SENADOR ALESSANDRO VIEIRA REFORÇA APOIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS NO SETOR AGROPECUÁRIO EM SERGIPE

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) recebeu o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Jonielton Dantas e o assessor Luciano Júnior na quarta-feira, 16. Eles apresentaram os projetos do ministério disponíveis para Sergipe, em especial iniciativas para os setores produtivos da cadeia do leite, do milho, da fruticultura, do mel, e da agricultura orgânica e agroecológica, com o objetivo de implementar uma política permanente de estado.

“Essa reunião hoje é um passo importante para discutirmos o futuro da agropecuária em Sergipe. Nossa região possui uma vocação natural para essa atividade, e é essencial que unamos forças para fortalecer os setores produtivos, como a cadeia do leite e do coco. Como parlamentar, nosso compromisso é apoiar iniciativas que implementem uma política permanente de estado, garantindo desenvolvimento sustentável e oportunidades para os agricultores sergipanos. Juntos, podemos transformar essas potencialidades em realidade e impulsionar o crescimento econômico de Sergipe”, destaca Alessandro Vieira.

O superintendente do Mapa destacou as potencialidades sergipanas. “Sergipe tem aptidão e produz grãos como milho e feijão, e também tem aptidão para produção de sorgo e soja, desde que observado aspectos de sustentabilidade dessas culturas. Precisamos fomentar ainda mais outras cadeias produtivas, como a mandioca e batata-doce, além da fruticultura no Estado, para isso é importante e necessário implementar projetos e iniciativas de desenvolvimento”, aponta Jonielton.

Dantas solicitou apoio da bancada federal para executar o Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial – PDAA em Sergipe. “O PDAA trará uma série de benefícios que podem impactar positivamente a sociedade, a economia e o meio ambiente, com a melhoria e ampliação da infraestrutura, como estradas, transporte, água, energia e saneamento, que são essenciais para o crescimento econômico e a qualidade de vida, proporcionando geração de empregos diretos e indiretos, estimulando a economia local e regional, e atraindo investimentos tanto nacionais quanto estrangeiros, contribuindo para o crescimento econômico”, reforça.

Foto Jéssica Nonato