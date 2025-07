SENADOR ALESSANDRO VIEIRA REFORÇA INVESTIMENTOS EM PESQUISA E TRATAMENTO DO DIABETES TIPO 1 NO HU-UFS

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) esteve nesta segunda-feira (14) no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) para acompanhar de perto os resultados do projeto de monitoramento de pacientes com diabetes tipo 1, que utiliza sensores de glicose como ferramenta de controle e tratamento.

A visita foi realizada em companhia do reitor da UFS, professor André Maurício, e da superintendente do HU, Angela Silva.

O parlamentar destinou R$ 200 mil para apoiar o projeto de reestruturação e modernização das instituições federais de ensino superior, com foco na implantação de tecnologias para o uso de sensores de glicose em pacientes diabéticos. A iniciativa tem contribuído significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo HU, promovendo maior segurança, autonomia e eficiência no controle glicêmico.

“O apoio à ciência e à saúde pública precisa ser contínuo e efetivo. Acompanhamos hoje um projeto que une pesquisa, inovação e cuidado com a população. É esse o tipo de iniciativa que faz sentido apoiar: que melhora a vida das pessoas e fortalece o papel da universidade como centro de conhecimento e transformação social”, afirmou o senador Alessandro Vieira.

A superintendente do HU-UFS, Angela Silva, destacou a importância estratégica da pesquisa. “Hoje estamos prestando contas ao senador Alessandro de um projeto de pesquisa sobre diabetes tipo 1, que teve financiamento de emenda parlamentar liberada por ele para pacientes atendidos pelo Hospital Universitário da UFS. Essa é uma doença importante e que precisa de um financiamento maior, e a pesquisa vem para dar essa resposta, com nossos professores, médicos, pós-graduandos e estudantes que estão no HU, que é um campo de pesquisa, de ensino e assistência, um tripé que resulta em melhoria na saúde das pessoas”.

O reitor da UFS, professor André Maurício, também acompanhou a visita e ressaltou o impacto do projeto. “O projeto aqui desenvolvido para tratar diabetes, apoiado pelo senador Alessandro, faz parte das ações fundamentais da Universidade Federal de Sergipe. Aproveita a expertise dos nossos pesquisadores, dos nossos professores. Isso faz crescer cada vez mais a nossa universidade, fazendo com que Sergipe seja referência no país para tratamento de diabetes e outras enfermidades”.

A pesquisa está em fase final e tem demonstrado resultados promissores no controle glicêmico de pacientes jovens e produtivos, independentemente de seu nível educacional. A endocrinologista Nathalie Santana, responsável pelo estudo, explicou que os sensores utilizados medem continuamente a glicose e possibilitam decisões mais assertivas sobre doses de insulina. A tecnologia tem sido bem assimilada mesmo por pacientes com menor escolaridade, melhorando significativamente o controle da doença.

Além desse investimento já em execução, o senador também fez o repasse de mais R$ 100 mil, que serão utilizados em uma nova frente do projeto: a reutilização de canetas de insulina. A proposta busca promover a sustentabilidade no uso de insumos hospitalares e ampliar o acesso ao tratamento com qualidade. A expectativa é que os projetos desenvolvidos no HU-UFS possam inspirar boas práticas em todo o país, mas principalmente fortalecer o cuidado com os sergipanos e sergipanas.

Por Laisa Bomfim – Foto Jessica Nonato