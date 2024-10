SENADOR ALESSANDRO VIEIRA REPRESENTA SERGIPE NO COMITÊ DE SEGURANÇA ALIMENTAR MUNDIAL EM ROMA

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) está na Itália, a convite da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), representando o Brasil e Sergipe durante sua participação na 52º Sessão Plenária do Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA), que ocorre entre os dias 21 e 25 de outubro, em Roma.

O Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA) discute temas ligados ao combate à fome e a todas as formas de insegurança alimentar, com o envolvimento de organizações da sociedade civil e dos povos indígenas, do setor privado e de fundações filantrópicas.

“Este evento é fundamental para enfrentarmos desafios globais, como as mudanças climáticas, o desperdício de alimentos, a insegurança hídrica e as desigualdades no acesso a uma alimentação saudável. Além de discutir a segurança alimentar, também estou comprometido em reforçar a importância da segurança hídrica”, reforça Alessandro.

Na plenária de 2024, o Brasil apresentará a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza como iniciativa central para concretizar esforços de implementação de políticas públicas que visam eliminar a fome e a pobreza. “É uma excelente oportunidade para compartilhar nossas experiências e colaborar em soluções que promovam um sistema alimentar mais sustentável e inclusivo. Tenho certeza de que vamos levar para Sergipe ideias e soluções que podem fazer a diferença”, assegura.

