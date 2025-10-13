SENADOR ALESSANDRO VIEIRA VIABILIZA A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA RESIDÊNCIA INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Será assinada nesta segunda-feira (13) a ordem de serviço que marca o início das obras da primeira Residência Inclusiva de Aracaju, no bairro 17 de Março, um projeto que se tornará referência em acolhimento e cuidado a pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa será possível graças a emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB/SE), responsável pela destinação de R$ 970 mil para a construção do espaço. O recurso articulado pelo senador reforça o compromisso do mandato com políticas públicas voltadas à inclusão e à dignidade humana.

“A Residência Inclusiva representa um avanço civilizatório. É um espaço que oferece estrutura adequada e apoio especializado para pessoas que precisam de cuidado contínuo, mas também de respeito, autonomia e convivência. É esse tipo de política pública que muda vidas de verdade”, afirmou o senador Alessandro Vieira.

O projeto prevê uma estrutura moderna e adaptada, com ambientes planejados para oferecer segurança, conforto e acessibilidade. A unidade será gerida pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, e integrará a rede de proteção social especial do município.

Ao longo do mandato, Alessandro Vieira tem priorizado a destinação de recursos para áreas essenciais como saúde, educação e assistência social, com foco em resultados concretos e transparência no uso do dinheiro público.

“Nosso trabalho é garantir que cada real do orçamento federal chegue onde realmente faz diferença na vida das pessoas. A Residência Inclusiva é um exemplo claro disso: uma obra que vai acolher, proteger e dar oportunidades a quem mais precisa”, destacou o senador.

Com a assinatura da ordem de serviço, Aracaju se torna uma das capitais nordestinas a implantar o modelo de residência inclusiva previsto pela Política Nacional de Assistência Social, reforçando o papel de Sergipe como referência em políticas públicas humanizadas, um avanço que só foi possível graças à atuação responsável e comprometida do senador Alessandro Vieira.

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato