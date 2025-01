Laércio anuncia libração de R$ 8 milhões em emendas que vão impulsionar a saúde

Com emenda do parlamentar, foi inaugurado essa semana um memorial em Riachão do Dantas para mostrar a história e herança cultural do município

Duas boas notícias chegaram ao estado essa semana, ambas viabilizadas por recursos oriundos de emendas do senador Laércio Oliveira (PP-SE): a liberação de R$ 8 milhões para a saúde pública e a inauguração da primeira etapa do “Memorial de Riachão – Escritor Francisco Dantas”, em Riachão do Dantas.

De acordo com o senador Laércio, as emendas parlamentares são ferramentas fundamentais do orçamento público brasileiro, permitindo que deputados e senadores direcionem recursos federais para atender demandas específicas de estados e municípios. Por meio delas é possível suprir lacunas deixadas pelo orçamento regular viabilizando investimentos em áreas como saúde e cultura e história, como são os casos de liberação e inauguração dessa semana.

De acordo com o parlamentar, com emendas na área de saúde é possível fazer investimento em equipamentos modernos; construção de novas unidades básicas de saúde (UBS) em regiões que carecem de atendimento. Também são aplicados em reformas de hospitais, maternidades e clínicas, garantindo infraestrutura adequada para o atendimento humanizado. É possível implementar novos serviços, como oncologia, fisioterapia e hemodiálise, além de criar centros de atenção psicossocial (CAPS) voltados à saúde mental. Em situações emergenciais, as emendas permitem a contratação de médicos e outros profissionais, além de viabilizar capacitações, entre outras ações.

INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL

Durante a inauguração, o vereador de Aracaju pelo Progressistas Levi Oliveira representou o senador na cerimônia que contou também com a presença da então prefeita Simone Andrade e do prefeito que tomou posse no último dia 1, Galego da Samba. “A sede está linda e receberá, em breve, elementos que contam a história dos riachãoenses. Essa obra representa um marco para a cultura local e dará à cidade um espaço para a valorização das raízes do seu povo”, disse Laércio. O vereador Levi destacou a importância da obra ressaltando que “um povo sem história é um povo sem memória”.

De acordo com a então prefeita Simone, essa obra é um marco histórico com a entrega da primeira etapa e Apresentação do Projeto Expográfico do Memorial de Riachão, que homenageia o renomado escritor Francisco Dantas. “Quando fomos ao gabinete do senador Laércio, apresentamos o projeto e ele abraçou a causa. Este espaço é mais do que uma simples homenagem à sua obra; é um tributo a todos que transformaram Riachão na terra dos intelectuais, contribuindo para um legado cultural vibrante em nossa comunidade, onde história, arte e literatura se entrelaçam”, afirmou a então prefeita.

