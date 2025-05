Senador Laércio anuncia R$ 1 milhão em emenda para fortalecer a ginástica rítmica

Durante a solenidade de reinauguração do Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, realizada nesta quinta-feira, 15, em Aracaju, o senador Laércio Oliveira anunciou ao diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e vice-presidente da União Pan-Americana de Ginástica, Ricardo Resende, que destinará R$ 1 milhão em emenda parlamentar para qualificar ainda mais as atletas da modalidade. O investimento busca fortalecer a formação das ginastas e garantir melhores condições para a preparação rumo às competições internacionais.

“A entrega do Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, agora revitalizado, representa um marco significativo para o esporte sergipano e brasileiro. Este espaço não é apenas um local de treinamento; é um símbolo do nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte e com a formação de nossos jovens atletas”, afirmou Laércio Oliveira durante o evento.

As obras de modernização incluíram a instalação de sistema de climatização, melhorias nos banheiros, ampliação da copa, criação de sala médica, sala de reunião e administração, além de melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas. A obra, orçada em aproximadamente R$ 700 mil, foi viabilizada por meio de convênio entre o Governo Federal e o Governo de Sergipe.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, também celebrou a importância do centro para o esporte no estado. “Sediar a seleção brasileira de ginástica rítmica é uma honra e, agora, temos mais a comemorar. A partir de hoje, contamos com a nova estrutura do Centro Nacional de Treinamento! O complexo que estamos inaugurando possui dois ginásios interligados, ambos climatizados, com salas de tratamento, espaços administrativos e equipamentos de alto rendimento. Agradeço a presença do ministro dos Esportes, André Fufuca, que reconhece a importância dessa conquista e fez questão de participar da nossa solenidade de inauguração. Viva o esporte!”

O ministro dos Esportes, André Fufuca, também destacou a importância das novas instalações. “Hoje, estamos entregando um centro muito mais moderno e adequado para as atletas, com estrutura climatizada, áreas de tratamento, crioterapia e fisioterapia, que oferecem melhores condições para os intensos treinamentos. Além disso, garantimos o pagamento imediato dos recursos para manutenção das atletas, assegurando conforto e condições para que possam se dedicar exclusivamente ao esporte. Estamos comprometidos com o futuro do esporte brasileiro e com a construção de oportunidades para as próximas gerações.”

A reinauguração contou com a presença de autoridades locais, representantes da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), atletas e membros da comunidade esportiva. A cerimônia foi marcada por apresentações das ginastas e homenagens aos profissionais que contribuíram para a realização do projeto.

Com a entrega das obras e o novo investimento anunciado, o Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica reforça seu papel como referência na formação de atletas e no fortalecimento do esporte em Sergipe e no Brasil.

Texto e foto Carla Passos