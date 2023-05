Senador Laércio apresenta oportunidades de investimentos em Sergipe para presidente da CNI, Robson Andrade

Em visita ao presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) destacou o bom ambiente de negócios em Sergipe e apresentou as oportunidades de investimentos no estado. O senador destacou o potencial de Sergipe na extração e distribuição de gás natural, que deve produzir em breve cerca de 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. “Em breve, seremos responsáveis por 20% da produção nacional de gás, atraindo novas indústrias e gerando empregos e renda para a população. A indústria vai aonde o gás está”, disse Laércio.

O presidente da CNI elogiou o protagonismo do senador sergipano no debate sobre o mercado do gás no Brasil e em Sergipe e lembrou que o combustível é fundamental para a indústria de fertilizantes, na produção de amônia e ureia, e nas fábricas que requerem uso intensivo de energia, como as de cerâmica, plástico e vidro.

“É louvável o esforço e a articulação do senador Laércio a favor da pauta de energia, que é essencial para a retomada da indústria nacional”, disse o dirigente. Robson Andrade também defendeu a criação de um programa de desenvolvimento regional voltado para incentivar a produção, investir em infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população nas regiões norte e nordeste.

Trincheira contra desvio de recursos do Sesc/Senac

Após conversarem sobre a o cenário político e econômico, o presidente da CNI ainda destacou a atuação de Laércio Oliveira contra o desvio de quase R$ 450 milhões de reais anuais do orçamento do Sesc/Senac para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. O senador sergipano explicou que após as manifestações populares e dos parlamentares, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirou a proposta de pauta.

“Estou na trincheira contra este projeto insensato e ilegal. Ontem, o chamado Dia S reuniu colaboradores, artistas, alunos e professores em manifestação de apoio às instituições. Já foram coletadas mais de 700 assinaturas em um abaixo-assinado contra a retirada de recursos do Sesc/Senac para a Embratur. No Senado, já contamos com dezenas de requerimentos e emendas protocolados nesta Casa para derrubarmos estes chamados “jabutis”, que são emendas sem relação com o texto original apresentado pelo Executivo”, resumiu Laércio.

Foto assessoria

Por George Cardim