Senador Laércio assegura R$ 80 mi para investimentos em Sergipe em 2025

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) garantiu R$ 80 milhões em emendas parlamentares para o estado de Sergipe apenas em 2025, beneficiando dezenas de municípios com investimentos estratégicos em áreas como saúde, infraestrutura, esporte e geração de emprego e renda. A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos, especialmente nas regiões mais vulneráveis.

As emendas parlamentares são instrumentos que permitem aos congressistas destinar recursos do orçamento federal diretamente para projetos e necessidades de seus estados e municípios. Na prática, esses valores contribuem para ações concretas que impactam o cotidiano da população — como a construção e reforma de unidades de saúde, apoio a hospitais, incentivo a práticas esportivas e estruturação de cooperativas e associações.

Um dos destaques da atuação de Laércio é a área da saúde, que recebeu R$ 22,8 milhões em recursos neste ano. As verbas foram utilizadas para a modernização de postos de saúde, aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, climatização de salas e reformas em unidades básicas e especializadas. “Enquanto quem tem plano de saúde consegue acesso imediato a tratamentos, a população mais vulnerável depende da estrutura oferecida pela saúde pública — muitas vezes a única porta de entrada para atendimentos básicos e especializados. Garantir qualidade e dignidade no atendimento é uma missão social da atuação parlamentar”, afirmou o senador.

Na área do esporte, o senador anunciou, durante a reinauguração do Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica em Aracaju, a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para qualificar ainda mais as atletas da modalidade. O investimento tem como foco fortalecer a formação das ginastas e garantir melhores condições de preparação rumo às competições nacionais e internacionais. “A prática esportiva é uma poderosa ferramenta de transformação social. Investir nisso é investir no futuro da juventude”, destacou Laércio.

Na cidade de Pirambu, o senador destinou quase R$ 2 milhões para a Associação de Beneficiamento de Pescados, iniciativa que visa gerar renda e fortalecer a economia local por meio da capacitação de pescadores e do aprimoramento da cadeia produtiva. Os recursos permitirão melhorias nas instalações da associação, aquisição de equipamentos e criação de novos postos de trabalho. “É uma ação que une desenvolvimento econômico e inclusão social”, pontuou.

Com uma atuação marcada pelo diálogo com prefeitos, lideranças comunitárias e representantes de instituições, o senador tem buscado aplicar os recursos de forma estratégica e eficiente, priorizando as reais demandas da população.

“O mandato tem que estar conectado com quem mais precisa. É muito gratificante ver que uma emenda pode se transformar em um hospital funcionando, um centro esportivo ativo ou uma associação gerando emprego. Isso dá sentido à política e ao serviço público”, concluiu o senador Laércio Oliveira.

Texto e foto Carla Passos