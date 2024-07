SENADOR LAÉRCIO DEFENDE PAUTAS DE DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE EM REUNIÃO COM PRESIDENTE DA PETROBRAS

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) se reuniu junto com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, nesta quinta-feira, 18, com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na sede da empresa no Rio de Janeiro para discutir a pauta de desenvolvimento de Sergipe. “Entre os assuntos abordados, o andamento do projeto Sergipe Águas Profundas, possibilidade de retomada da produção em águas rasas, descomissionamento de plataformas, retomada da produção da Unigel, inclusão de Sergipe no programa de autonomia e renda da Petrobras e uso por terceiros de tanques existentes no TMIB hoje ociosos”, afirmou.

Também foi apresentada a agenda de eventos que acontecerão em Aracaju na próxima semana com participação da Petrobras em 3 momentos. “O Governo busca estreitar o relacionamento e fortalecer a parceria com a Petrobras para o desenvolvimento de projetos com potenciais transformadores da economia estadual, disse o senador.

O Projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) foi um dos principais tópicos abordados. O projeto conta com investimentos estimados em US$ 5 bilhões. A importância do Seap para Sergipe é inegável, com a instalação de um gasoduto de 128 quilômetros capaz de escoar 18 milhões de m³/dia de gás natural dos reservatórios offshore. O desenvolvimento do projeto inclui a contratação de duas Floating Production Storage and Offloading (FPSOs), cada uma com capacidade de produção de 120 mil barris/dia e capacidade de escoamento de 8 milhões de m³/dia de gás no Seap I, e 10 milhões de m³ de gás/dia no Seap II.

O governador Fábio Mitidieri destacou a importância da reunião e a receptividade da atual gestora, encontro que deve resultar em boas notícias para os sergipanos. “Quero agradecer à presidente Magda que nos recebeu e acolheu como Sergipe merece. Aliás, pautas relevantes foram tratadas, como a questão do descomissionamento, a reativação da Fafen/Unigel, o projeto Sergipe Águas Profundas, com a exploração do gás, muito importante para a nossa economia. São muitas coisas boas vindo por aí. Na próxima semana, teremos o Sergipe Oil & Gas, para tratar sobre os potenciais de Sergipe no gás e a Petrobras estará lá e deve anunciar coisas boas também. Portanto, a reunião foi produtiva. São mais investimentos garantidos para o nosso estado, o que se transformará em emprego e renda nos próximos anos para os sergipanos”, disse Fábio Mitidieri.

Na ocasião, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, relembrou a estreita relação histórica entre a Petrobras e o estado de Sergipe, onde ocorreram as primeiras descobertas de petróleo da companhia em terra, no campo de Carmópolis, em 1963; e no mar, em Guaricema, na Bacia de Sergipe-Alagoas, em 1968.

Já o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, reforçou a necessidade da retomada do Projeto Sergipe Águas Profundas. “Todo mundo sabe que será uma transformação para o estado de Sergipe. É uma descoberta antiga, que nós sergipanos ansiamos que seja colocada em execução”, afirmou.

A retomada das operações da Fafen em Sergipe e na Bahia também foi discutida. Na oportunidade, foi enfatizada a importância da cadeia de fertilizantes para a economia de sergipana. Outro tema foi o pedido de inclusão de Sergipe no programa Autonomia e Renda da Petrobras, que atualmente abrange sete estados. A iniciativa visa oferecer formação profissional e promover a inclusão social, especialmente de grupos em vulnerabilidade socioeconômica.

A reunião contou ainda com a participação do do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, e do secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles.

Por Assessoria com informações do Governo do Estado

Foto: Arthur Soares