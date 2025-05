Senador Laércio destaca legado de Dom Luciano e a importância da Igreja

Em sessão solene no Plenário da Câmara dos Deputados, o senador Laércio Oliveira fez uma homenagem a Dom Luciano, destacando sua dedicação ao estudo, ao conhecimento e, ao serviço à população sergipana e brasileira. A solenidade celebrou também 35 anos da Igreja de Santo Antônio e Almas de Itabaiana e foi proposta pelo deputado federal Ícaro de Valmir.

Oliveira ressaltou a trajetória exemplar do religioso, que, mesmo em um período de sua vida na França, levou consigo o desejo de representar e falar bem de Sergipe. “Dom Luciano dedicou sua vida ao bem-estar do povo, e seu legado é algo que inspira muitos sergipanos até hoje”, afirmou o senador, refletindo sobre a importância do religioso para o Estado.

Dom Luciano, nascido em 21 de janeiro de 1925, foi o segundo arcebispo metropolitano de Aracaju. Ordenado em 1948, em Roma, dedicou-se à educação, foi reitor da Universidade Federal de Sergipe entre 1968 e 1970. Além disso, representou a Igreja sergipana no Concílio Vaticano II e foi responsável por inúmeras iniciativas de impacto social, como a criação do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição e a fundação do Museu de Arte Sacra de Sergipe. Seu legado permanece vivo, e suas ações continuam a inspirar gerações.

“Já a Igreja Santo Antônio e Almas de Itabaiana não é apenas um marco religioso, mas também uma referência para toda a região do Agreste sergipano. Sua fundação, é anterior à própria capital Aracaju, que tem pouco mais de 150 anos”, observou o senador, ressaltando a importância da religiosidade e da fé da população local.

A igreja, que se instalou no coração de Itabaiana, é o símbolo de uma vila que, com o tempo, prosperou e se transformou em uma cidade de destaque nacional. Oliveira também destacou o papel de Itabaiana como um dos maiores polos de caminhoneiros do país, o que impulsionou seu desenvolvimento econômico e sua crescente importância no cenário nacional.

UNIDADE DO SENAC

Em seu discurso, o senador compartilhou seu orgulho de contribuir para o crescimento da região, especialmente em Itabaiana, onde ele atuou como presidente da Federação do Comércio de Sergipe. Durante sua gestão, ele viabilizou a instalação de uma unidade do SENAC, reconhecida como uma das mais bonitas do sistema, na cidade de Itabaiana. Para Oliveira, esse projeto não foi apenas um desejo pessoal, mas uma ação que visava o bem-estar da população local, com o intuito de trazer mais oportunidades de desenvolvimento e capacitação para os cidadãos da região.

Laércio Oliveira finalizou seu discurso reafirmando sua admiração por Itabaiana e por seu povo, destacando a importância de continuar a promover iniciativas que contribuam para o fortalecimento da região e para a preservação de seu legado histórico e religioso.

Texto e foto Carla Passos