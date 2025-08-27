Senador Laércio destaca sintonia da Fapitec com o desenvolvimento de Sergipe

A 13ª edição do Prêmio João Ribeiro de Divulgação Científica e Inovação Tecnológica, realizada nesta segunda-feira (25), em Aracaju, reuniu pesquisadores, professores, jovens cientistas, profissionais da comunicação e empresas inovadoras em uma celebração à ciência e à inovação. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec/SE), foi marcado pela valorização da produção científica e pelo reconhecimento de iniciativas transformadoras no estado.

Entre as autoridades presentes, o senador Laércio Oliveira ressaltou a importância da Fapitec para alinhar a pesquisa científica às demandas de desenvolvimento de Sergipe. “A Fapitec vive hoje o seu melhor momento, porque entrou no eixo do que o estado precisa. No passado, muitas pesquisas ficavam restritas às prateleiras, sem sintonia com a realidade sergipana. Hoje, vemos professores, alunos e pesquisadores trabalhando de forma conectada ao desenvolvimento econômico e social”, afirmou.

O parlamentar parabenizou os 22 contemplados desta edição, que receberam prêmios entre R$ 1.000 e R$ 5.500, totalizando R$ 91.300 em investimentos. Ele destacou que a valorização dos cientistas, professores e empresas inovadoras é essencial para que Sergipe avance.

“Laurear os vencedores é justo, mas também devemos reconhecer todos aqueles que dedicaram tempo e talento em prol da ciência. A pesquisa é o alicerce do desenvolvimento. Sem ciência, não há crescimento. Fico feliz em ver jovens talentos e profissionais experientes ajudando Sergipe a se fortalecer”, acrescentou.

Durante sua fala, Laércio frisou que a integração entre governo, academia e iniciativa privada é decisiva para atrair investimentos. Ele destacou que Sergipe, com sua relevância no setor de petróleo e gás e com potencial em recursos minerais, precisa oferecer um ambiente moderno, inovador e atrativo para investidores.

“Quando o investidor chega, ele deve encontrar uma secretaria preparada e uma Fapitec capaz de apresentar projetos consistentes. Isso gera confiança e desperta ainda mais interesse em investir no nosso estado. Ciência, inovação e capital humano são os maiores recursos que temos para transformar Sergipe”, disse.

Além das falas das autoridades, a cerimônia contou com depoimentos emocionados dos premiados. Pesquisadores, jornalistas e empresas destacaram a importância do fomento e do reconhecimento para seguirem contribuindo com soluções inovadoras e relevantes para a sociedade sergipana.

O senador Laércio encerrou sua participação reafirmando seu compromisso com a ciência e o desenvolvimento: “O que vemos hoje é apenas o começo. Sergipe está se consolidando como referência e, daqui para frente, teremos ainda mais motivos para acreditar que o futuro do nosso estado será guiado pela ciência, pela inovação e pelo talento do nosso povo”.

