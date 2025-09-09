Senador Laércio destaca trabalho temporário como oportunidade para jovens

O senador Laércio Oliveira (PP-SE), em parceria com a FENASERHTT — Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado —, esteve na Câmara dos Deputados para defender a inclusão do PLP 100/2021 na pauta de votações. A proposta visa ampliar a geração de empregos, fortalecendo o trabalho temporário como uma alternativa concreta de inserção profissional para jovens e trabalhadores no mercado formal.

Durante a visita, o senador enfatizou que o trabalho temporário vai além de uma opção flexível: apresenta-se como uma oportunidade legítima de crescimento, posicionando o setor como protagonista na construção de um futuro mais justo e dinâmico para o Brasil.

“Ao dialogar diretamente com o poder público e fortalecer a presença do setor nas decisões estratégicas, a Fenaserhtt contribui para criar caminhos reais para que profissionais tenham acesso ao emprego formal, estimulando crescimento, inclusão e desenvolvimento econômico”, afirmou Ermínio Lima Neto, Vice-Presidente Institucional da Fenaserhtt.

Cada ação reforça que o trabalho temporário não é apenas uma alternativa, mas sim uma oportunidade concreta de crescimento, posicionando o setor como protagonista na construção de um futuro mais justo e dinâmico para o Brasil.

Texto e foto Carla Passos