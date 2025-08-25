Senador Laércio destina R$ 11 milhões para ações de combate à fome

O senador Laércio Oliveira anunciou a destinação de R$ 11 milhões em emendas parlamentares para à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, com o objetivo de reforçar as ações do Programa Sergipe Sem Fome, lançado pelo Governo de Sergipe.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), integra programas de alimentação popular, incentivo à agricultura familiar e transferência de renda, ampliando a rede de proteção para famílias em situação de vulnerabilidade.

“Esse programa representa mais do que uma política pública — ele representa um compromisso humano com a dignidade. E os resultados comprovam sua efetividade”, destacou Laércio.

Desde a criação do Sergipe Sem Fome, os impactos têm sido significativos. Entre 2022 e 2023, a insegurança alimentar grave caiu de 30% para 5,5, uma das maiores reduções registradas no país.

Até agora, mais de 2,7 milhões de refeições já foram servidas por meio do Restaurante Padre Pedro e do Prato do Povo, presentes em 21 municípios. Além disso, milhares de agricultores familiares foram beneficiados com renda garantida e inclusão produtiva, por meio de programas como o PAA, PECAFES e as feiras da agricultura familiar, que fortalecem a economia local e valorizam a produção do campo.

Texto e foto Carla Passos