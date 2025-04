Senador Laércio destina R$ 750 mil para reforma da Catedral de Aracaju

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) reforçou, nesta sexta-feira (5), seu compromisso com a conclusão da reforma da Catedral Metropolitana de Aracaju, um dos mais importantes patrimônios históricos e religiosos de Sergipe. Durante reunião com o Arcebispo Metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes, e com o Vigário Geral da Arquidiocese, Padre Valtewan Santos, o parlamentar relembrou que destinou R$ 750 mil em recursos para auxiliar nas obras de restauração da catedral.

“Conversamos muito sobre a situação da Catedral e confesso que fiquei extremamente preocupado com o estado da nossa linda Igreja. Ela é um símbolo de fé e união para o povo sergipano, e merece voltar a oferecer a devida acolhida aos seus fiéis”, afirmou o senador.

Em 2023, r Laércio visitou a Catedral a convite da Cúria Metropolitana. O senador destacou que tem acompanhado de perto o andamento da reforma, que se arrasta há seis anos em virtude de entraves burocráticos e do aumento nos custos dos materiais de construção.

“Quero continuar dando a minha parcela de contribuição, estando mais perto da Arquidiocese para ajudar definitivamente na conclusão da reforma da igreja. Nosso mandato está à total disposição”, reforçou.

A reforma da Catedral Metropolitana de Aracaju é um anseio antigo da comunidade católica e da população em geral. Com o apoio do senador Laércio Oliveira, a expectativa é de que as obras finalmente avancem e devolvam ao povo sergipano um dos seus mais preciosos símbolos de fé, cultura e história.

