Senador Laercio é homenageado pelo IBP no Rio de Janeiro

Por causa do trabalho desenvolvido na relatoria da Lei do gás, o senador Laercio Oliveira foi homenageado no dia 11 de maio no seminário do IBP com o tema ‘Gás natural no Brasil: abertura, competitividade e sustentabilidade’, que os principais agentes e especialistas do segmento.

Os palestrantes destacaram o papel do senador nesse novo momento do mercado, que passa por transformações.

Durante os dois dias de encontro, os participantes puderam assistir diversos painéis de debate. Os temas tratados abrangeram “Foco na oferta doméstica: o pré-sal e os novos projetos offshore”; a “Expansão da malha de transporte e criação de um mercado nacional integrado”; e “O papel do gás natural na transição energética”, entre outros.

O senador estava acompanhando do secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Marcelo Menezes. “Encontros como este são extremamente importantes para os agentes envolvidos no setor, assim podemos ter acesso a oportunidades de projetos, parcerias e importantes alianças estratégicas em um ambiente de negócios em transformações. A Sedetec está atenta a todas as atualizações”, afirma Marcelo.

O dispositivo de abertura do evento contou com a participação do presidente do IBP, Roberto Ardenghy; do presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, Márcio Félix; do diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Cláudio Jorge Sousa, da diretora executiva de Gás Natural do IBP, Sylvie D’Apote; do diretor executivo da Petrobras, Maurício Tolmasquim; e do diretor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alexandre Messa.

