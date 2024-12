Senador Laércio faz palestra em São Paulo em defesa do emprego

O senador Laércio Oliveira foi convidado pelo Instituto Unidos Brasil para a celebração aos 4 anos de atividades, e a parceria com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O evento foi realizado na noite de segunda-feira, 16, em São Paulo para 400 convidados, incluindo empresários, representantes da sociedade civil, membros da imprensa, entidades, deputados e senadores.

Um dos temas principais do evento foi a continuidade da luta pela desoneração da folha de pagamento em todos os setores, que foi emenda do senador Laércio à Reforma Tributária. O governo já deveria ter enviado um projeto para o congresso e o prazo já está vencido.

“Precisamos proteger os empregos, especialmente em setores que dependem intensivamente de mão de obra. Não podemos penalizar ainda mais quem emprega e ajuda a movimentar a economia brasileira”, afirmou Laércio.

Na semana passada, quando o Senado votou a regulamentação da reforma, o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), destacou o papel de Laércio Oliveira na defesa do tema da desoneração da folha e reiterou seu compromisso em avançar com a pauta. “Quero dizer aqui, publicamente, do meu compromisso com o senador Laércio, que tem sido um defensor constante e permanente do setor de serviços, para que ele não sofra com aumento de impostos sobre a folha de pagamentos”, declarou Braga, se comprometendo a cobrar do governo federal o cumprimento do prazo para que no primeiro semestre do ano que vem seja tratada a questão da desoneração da folha de pagamento .

REFORMA ADMINISTRATIVA

A frente atua também em outras pautas para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Entre eles, está a Reforma Administrativa que debata o aumento da eficiência dos gastos públicos.

Um recente estudo divulgado pela CNC (Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo) aponta que uma reforma administrativa focada na correção de distorções e na implementação de melhores práticas na gestão pública poderia gerar uma economia de R$ 330 bilhões em 10 anos. Além disso, a medida abriria espaço para novos investimentos, impulsionados por privatizações, concessões e parcerias público-privadas.

O Instituto Unidos Brasil e a Frente Parlamentar do Empreendedorismo acreditam que a falta de uma solução estrutural coloca o setor empresarial e o País em risco, pois compromete o ambiente de negócios e desestimula investimentos. Avaliam que a iniciativa privada é o motor do desenvolvimento socioeconômico brasileiro, sendo responsável pela geração de empregos e renda. Para que o setor empresarial continue a prosperar, é indispensável garantir segurança jurídica e estabilidade macroeconômica, criando um ciclo virtuoso de crescimento e prosperidade.

